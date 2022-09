Beautiful, anticipazioni 28 settembre 2022: il padre di Finn è turbato, dovrebbe rivelare qualcosa?

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 28 settembre 2022

Eric riconosce le proprie responsabilità nella crisi con Quinn, ma Brooke e Ridge ritengono che lei voglia manipolarlo per essere perdonata. La Logan esorta Eric a lasciare che sia Carter ad occuparsi di Quinn. Carter e Quinn cedono ancora all’attrazione: l’avvocato le assicura che la differenza di età tra loro non è un problema, anche se lei non potrà mai dargli dei figli.

Il segreto di Finn è semplicemente che è stato adottato e non ha mai conosciuto i suoi genitori biologici. Per Steffy non rappresenta affatto un problema: magari non sapranno molto del retaggio genetico di Hayes, ma Finn è il risultato dei genitori che lo hanno cresciuto ed è per questo parte di loro. Jack sembra però turbato da qualcosa che forse dovrebbe rivelare a Finn e a Steffy.