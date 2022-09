Beautiful, anticipazioni 5 settembre 2022: Baker crederà a Thomas e Hope?

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 5 settembre 2022

Baker (Dan Martin) fatica a credere alla versione di Thomas (Matthew Atkinson) e Hope (Annika Noelle) sulla morte di Vinny (Joe LoCicero). I due sono senza prova visto che la confessione video di Vinny era nel cellulare di Thomas, che quest’ultimo non ha. Ridge (Thorsten Kaye) è sollevato perché Thomas ha fatto avere sue notizie tramite il cellulare di Hope.

Brooke (Katherine Kelly Lang) vuole essere certa che Eric (John McCook) non stia ponderando l’idea di perdonare Quinn (Rena Sofer) e si dice convinta che Carter (Lawrence Saint-Victor) sia stato manovrato dalla Fuller. Ridge è comunque molto arrabbiato per quanto fatto dall’amico. Carter e Quinn si informano a vicenda di come Zoe (Kiara Barnes) abbia chiuso i ponti con entrambi. Quinn si prepara a lasciare la Forrester Creations. Anche Carter sente di avere le ore contate in azienda, ma la Fuller lo invita ad aver fiducia nel perdono di Eric nei suoi confronti.