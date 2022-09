Beautiful: i Finnegan arrivano nelle puntate italiane | Anticipazioni

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: arriva la famiglia di FINN

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful faranno il loro ingresso sulla scena Jack e Li Finnegan, i genitori di Finn, interpretati rispettivamente da Ted King e Naomi Matsuda. L’occasione sarà delle più festose, visto che si tratterà delle imminenti nozze del figlio con Steffy Forrester. Ora che il loro bambino Hayes è nato, infatti, il giovane medico proporrà alla fidanzata di diventare marito e moglie senza indugiare oltre.

Sorprendentemente, in un primo frangente, Steffy apparirà restia e decisa a prendersi ancora un po’ di tempo prima di fare un passo così importante. L’incertezza, tuttavia, durerà molto poco e, dopo una chiacchierata con Ridge, Steffy deciderà di accettare la proposta di Finn senza troppi timori. Per quanto i due si frequentino praticamente da un anno, solo ora Steffy si porrà degli interrogativi sulla famiglia del futuro marito, che infatti avrà modo di conoscere. Finn, tuttavia, sembrerà turbato all’idea che Steffy incontri i futuri suoceri…

Beautiful, trame italiane: il padre di Finn ha un segreto?

Prima che pensiate che Finn nasconda un qualche torbido segreto, vi tranquillizziamo: il motivo della sua preoccupazione apparirà in realtà piuttosto “sciocco”, visto che la rivelazione che farà a Steffy sarà semplicemente quella di essere stato adottato e di non sapere niente della sua famiglia d’origine.

Steffy reagirà con sollievo di fronte a quello che non riterrà essere certamente un motivo di vergogna o di preoccupazione: in fondo da quando il suo stesso padre Ridge, in età matura, ha scoperto di non essere figlio biologico di Eric, questo non li ha certo portati a considerarsi “meno Forrester”. Per Steffy, i genitori di Finn sono la coppia che lo ama e lo ha cresciuto e non conoscere troppo del patrimonio genetico di Hayes non sarà un dramma. Tra l’altro Finn sembrerà aver preso molto da Li, dato che, come lui, la madre è un medico.

A quel punto, tuttavia, diventerà evidente come ad avere un segreto potrebbe essere Jack Finnegan: il padre di Finn, infatti, apparirà agitato di fronte all’arrivo delle nozze. L’uomo temerà che la notizia del matrimonio del figlio con una persona nota come una Forrester possa attirare attenzione indesiderata sul giovane medico? Probabilmente sì e, se siete aggiornati sulle puntate già andate in onda negli Stati Uniti, sapete anche il perché…