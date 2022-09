Beautiful: anticipazioni autunnali per le puntate americane

Cosa succederà in autunno negli episodi americani di Beautiful? Tutti gli spoiler

L’estate è ormai agli sgoccioli e i nuovi spoiler per le puntate americane di Beautiful sono già proiettati in autunno: si tratta di informazioni che, per quanto riguarda gli episodi italiani, ci riguarderanno soltanto tra 14 mesi, nel senso vedremo questi accadimenti soltanto nell’autunno inoltrato del 2023.

Attualmente, negli USA, le linee narrative sono tre: la trama sull’affidamento di Douglas Forrester (in odore di vera e propria battaglia legale imminente), la vicenda di Sheila Carter (ancora ossessionata dal figlio biologico Finn), nonché il rinnovato triangolo tra Ridge e Brooke Forrester con Taylor Hayes che, inevitabilmente, si va a mescolare con la questione legata alla situazione abitativa di Douglas.

Infatti, nei prossimi episodi statunitensi, sia Brooke che Taylor, su fronti opposti, pretenderanno che Ridge prenda una posizione netta a riguardo. Se la psichiatra ritiene che sia arrivato il momento che Thomas diventi il genitore presso il quale Douglas deve vivere (non facendo mistero, inoltre, del suo amore per Ridge), Brooke è decisa a non permetterlo, ritenendo non solo che la rivale voglia usare il nipote per sedurre Ridge, ma anche che il bambino appartiene a Liam, Hope e Beth.

Beautiful, anticipazioni americane: chi tifa per Liam e chi per Thomas?

Per Brooke, dunque, Thomas può solo ambire ad ottenere più tempo dalla coppia da passare col figlio, il quale può avere in Liam una migliore figura di riferimento. Sia il giovane Spencer che la suocera, tra l’altro, hanno reso manifesto il fatto che non hanno cambiato idea su Thomas.

Insomma, quello a cui stiamo assistendo nelle attuali puntate italiane mitigherà soltanto il sentimento di diffidenza, che però non sparirà mai del tutto. E infatti i due ritengono che lo stilista sia ancora instabile e sospettano che possa aver inscenato questa spinta paterna soltanto per manipolare ancora Hope, dalla quale potrebbe essere ancora ossessionato. Dalla loro parte c’è anche Bill Spencer, schierato contro la possibilità che il pronipote vada a vivere con Thomas.

In autunno Ridge prenderà una decisione e la storyline del triangolo senior potrà contare su una nuova location speciale: insomma, dopo le scene girate a Montecarlo quest’estate, Beautiful realizzerà nuovi episodi in esterna, anche se la destinazione al momento non è stata ancora rivelata. Le anticipazioni segnalano che nuovi accadimenti porteranno Ridge a fare una scelta, destinata a cambiare per sempre gli equilibri nella sua famiglia. Si riconcilierà del tutto con Brooke, oppure cederà alla nostalgia degli anni felici condivisi con Taylor?

Va detto che – di recente – Ridge ha dichiarato alla sua Logan che, pur tenendo all’ex moglie, l’amore che prova per Brooke è decisamente tutt’altra cosa. Il futuro, dunque, appare già scritto, o lo stilista dimostrerà di aver cambiato idea?

Beautiful, gli altri personaggi. Anticipazioni per l’autunno

Almeno sulla carta c’è poco spazio per gli altri: Eric e Donna sperimenteranno la loro nuova vita di coppia, mentre Zende continuerà a lavorare sodo alla Forrester Creations guardando a Paris come alla sua musa, mentre la vita di Carter è destinata a cambiare in un minuto. Tutto ciò mentre Bill, oltre ad essere coinvolto nella situazione di Douglas, avrà le mani piene anche con la sua vita sentimentale.

Non finisce però qui: il comunicato ufficiale, infatti, segnala il ritorno di diversi personaggi del passato, nonché un ruolo del tutto nuovo, ancora top secret! Sarà il nuovo amore di Thomas, anticipato per l’estate, ma ancora mai arrivato nonostante la stagione sia agli sgoccioli?