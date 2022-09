Beautiful, anticipazioni dal 26 settembre al 1° ottobre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 26 settembre a sabato 1° ottobre 2022

Finn cerca di sviare il discorso sui suoi genitori, ma Steffy insiste: finalmente conoscerà la famiglia del suo futuro marito. Eric sembra rinato lontano da Quinn e anche la sua vena creativa ne sta beneficiando; glielo stanno facendo notare Brooke e Ridge quando in ufficio entra proprio Quinn.

Rimasti soli, Quinn ribadisce ad Eric che la storia con Carter è stata un errore, ma che è stata colpa della sua indifferenza. Brooke e Ridge mettono in guardia Eric. Secondo loro, Quinn lo sta manipolando. È necessario rendere ufficiale al più presto il loro divorzio.

Spoiler Beautiful: arrivano i genitori di Finn

Carter e Quinn si incontrano e si riaccende la loro passione. Il padre di Finn, Jack, si presenta all’improvviso per conoscere il nipotino e la futura nuora. In quell’occasione Finn rivela a Steffy di essere stato adottato.

Li e Jack, i genitori adottivi di Finn, incontrano la famiglia Forrester. Per tutti è un piacere conoscersi, ma l’emozione esplode all’annuncio che Steffy e Finn desiderano sposarsi presto.

Quando l’annuncio delle nozze tra Finn e Steffy viene pubblicato su internet, diventando di pubblico dominio, Jack diventa pensieroso. Liam e Hope vengono a conoscenza dell’imminente matrimonio di Steffy e Finn e si domandano se Steffy li inviterà alla cerimonia.

Finn parla con Li e Jack del suo rapporto con Steffy e con la sua nuova famiglia. Steffy chiede a Hope di essere la sua damigella d’onore e Hope accetta. Hope e Liam augurano ogni felicità a Steffy per l’imminente matrimonio con Finn, poi, rimasti soli, si chiedono come siano i genitori di Finn. Poi arriva Brooke, lei li ha conosciuti e li apprezza molto. I tre scherzano un po’, poi Hope rivela a sua madre che Steffy le ha chiesto si essere la sua damigella d’onore.

Quinn è da Carter e lui si accorge che non è serena; infatti la donna infastidita che le nozze si celebrino nella “sua” casa e di non essere stata invitata. A casa di Eric, intanto, sono tutti riuniti per festeggiare il matrimonio tra Steffy e Finn. I genitori di Finn, Li e Jack, vengono presentati a tutta la famiglia Forrester e agli altri ospiti.