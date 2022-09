Beautiful: Brooke punta al lavoro di Steffy? | Anticipazioni puntate italiane

Beautiful, trame italiane: Brooke, un servizio fotografico “non casuale”?

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Brooke Forrester sarà protagonista di un servizio fotografico che vedrà dietro l’obiettivo Ellen Von Unwerth, nota fotografa di moda, che farà dunque una piccola apparizione nella soap nei panni di se stessa.

La Logan, infatti, sarà al centro di un articolo su una rivista di settore e otterrà che le foto vengano scattate da una delle migliori in campo, che verrà presentata come un’amica di vecchia data di Brooke. La Logan, da diversi anni, appare un po’ defilata dal mondo del business (venendo coinvolta solo in trame sentimentali o in vicende che la presentano in qualità di madre protettiva della figlia Hope) ma la realtà è che lei ha guidato la Forrester Creations per molti anni, in virtù del 51% di proprietà che ottenne grazie ai diritti della formula Belief. Da allora è passato tanto tempo e l’attrice Katherine Kelly Lang, non ha mai nascosto di voler rivedere sfruttato quel lato da “business woman” del suo alter ego.

Beautiful, spoiler italiani: Brooke punta in alto? Non lo sapremo mai

Per stavolta dovrà bastarle un piccolo assaggio. Nelle scene in questione, Ridge si ritroverà coinvolto nel servizio fotografico della moglie ma scoprirà solo poi che non sarà stato un caso: l’articolo, in realtà, sarà incentrato su di loro, come coppia influente nella storia della moda.

Peccato che nel suddetto articolo i due verranno presentati come i co-amministratori delegati della Forrester Creations, incarico che Ridge in realtà riveste insieme alla figlia Steffy. Lo stilista si affretterà a richiedere che l’errore venga corretto e il pezzo ripubblicato, ma a sorpresa Brooke non sembrerà molto elettrizzata dalla celerità con cui Ridge ricorrerà ai ripari, suggerendo invece che… potrebbe essere proprio quello il loro futuro!

Non verrà mai confermato se la dicitura nell’articolo sia stata davvero il frutto di un errore oppure una mossa segreta di Brooke, fatto sta che la Logan proporrà questo scenario al marito: lei al suo fianco, all’apice della gerarchia aziendale, in un momento dove forse per Steffy sarebbe una buona idea farsi da parte, complice la seconda maternità.

Questo promettente spunto per gettare un po’ di pepe nella pluriennale stabilità aziendale, tuttavia, cadrà nel vuoto e verrà immediatamente accantonato dagli autori. In pratica non se ne sentirà più parlare. Certo, Steffy Forrester possiede il 37,5% della Forrester Creations, mentre la sua matrigna, ad oggi, non è proprietaria di alcuna quota della società, e questo renderebbe un po’ impari un eventuale confronto. Ma ci sono altri azionisti e rispolverare delle trame affaristiche potrebbe essere una buona idea. Comunque sia, sarà per la prossima volta!