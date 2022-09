Anticipazioni americane: il cross over tra Beautiful e Febbre d’amore riguarda Nikki Newman

Come già anticipato, nelle puntate americane di Beautiful avrà luogo un nuovo cross over con Febbre D’Amore. Quest’ultima soap non va più in onda in Italia, dopo la cancellazione da parte di Rete 4 al termine di una sempre più travagliata programmazione mattutina. All’epoca le puntate di “Febbre”, creata sempre da William Bell per la CBS, si fermarono al momento dell’ingresso di Amber Moore: l’ex moglie di Rick Forrester, dopo l’uscita di scena in Beautiful, fu protagonista di un esteso passaggio in Febbre D’Amore, dove rimase fino al 2011, per riaffacciarsi poi nuovamente nelle vite dei Forrester a Los Angeles (sebbene con non troppo successo). Un volto che all’epoca era notissimo per il pubblico nostrano, avrebbe potuto rappresentare un elemento di promozione per le sorti di Febbre d’amore in Italia, ma, evidentemente, non c’era più interesse di investire sulla soap che, al contrario di Beautiful, non aveva mai veramente attecchito nel Belpaese.

Febbre, tuttavia, continua ancora la sua corsa come soap opera più vista negli Stati Uniti e, proprio in questa nuova stagione televisiva, raggiungerà il traguardo del 50° anniversario, che verrà celebrato tra le altre cose anche con un nuovo cross over con Beautiful. Personaggi noti al pubblico dei Forrester come Sheila Carter, Lauren Fenmore e Ashley Abbott erano protagonisti di Febbre prima di passare, per periodi più o meno lunghi, in Beautiful: in questo caso si tratterà di un intreccio veramente breve, destinato a far sentire la sua forza solo in Febbre dove si terrà la parte più succosa (che, per forza di cose, il pubblico italiano si perderà).

Beautiful, anticipazioni americane: cosa farà Nikki a Los Angeles?

Nikki Newman, infatti, arriverà a Los Angeles per incontrare Deacon Sharpe: in Febbre d’Amore, anni fa, l’uomo riuscì a sposarla sotto ricatto e fu complice della sua rivale Diane Jenkins, aiutando quest’ultima a fingere la sua morte e ad incastrare proprio Nikki per il suo omicidio. Solo da pochi mesi Nikki ha scoperto la verità e vorrà affrontare Deacon per obbligarlo ad aiutarla nella sua vendetta contro Diane. Successivamente il cross over si sposterà a Beautiful: anche in questo caso Nikki dovrebbe nuovamente interagire con Deacon, ma il suo viaggio a Los Angeles ha anche un secondo scopo. La ricca signora, infatti, si incontrerà con Eric Forrester (conoscente di vecchia data) per commissionare l’abito da sposa per sua nipote Summer Newman.

Esatto, si tratta proprio della ragazza che l’anno scorso, per quanto riguarda le puntate italiane di Beautiful, si presentò alla Spencer Publications per un accordo d’affari con la multinazionale dell’editoria (ma anche per scovare notizie compromettenti su Sally Spectra che, nel frattempo, era diventata sua rivale in Febbre D’Amore).

Con la scusa dell’abito nuziale, Nikki avrà modo di interagire con alcuni volti di Beautiful oltre che a Deacon: Eric negli anni è stato spesso ospite in Febbre D’Amore e conosce bene sia Nikki che suo marito Victor Newman (negli anni ’90 quest’ultimo comparve in Beautiful, dove Brooke Forrester lo baciò per provocare la gelosia di Ridge Forrester), ma Nikki vedrà anche Hope Spencer e Steffy Forrester Finnegan, anche loro due coinvolte dunque nel cross over.