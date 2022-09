Beautiful: Paris nuova coinquilina di Steffy e Finn | Anticipazioni puntate italiane

Beautiful, anticipazioni puntate italiane: nuova sistemazione per Paris Buckingham

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Paris Buckingham rischierà di trovarsi in mezzo alla strada, letteralmente. Avremo modo di apprendere infatti che la ragazza occupava l’appartamento della sorella Zoe, ma, dato che la modella non intenderà rientrare a Los Angeles, il contratto d’affitto arriverà alla sua conclusione, costringendo Paris a trovarsi una nuova sistemazione. Più facile a dirsi che a farsi, anche quando si occupa una buona posizione di lavoro alla Fondazione Forrester.

Andare a vivere con Zende Dominguez sarà fuori discussione in quanto i due, a sorpresa, decideranno di rallentare le cose nella loro frequentazione: essere una coppia nella vita privata ma anche lavorare insieme apparirà ai due giovani come qualcosa di estremamente precoce. Così, desiderosi di non rovinare le cose tra loro, faranno un passo indietro nella loro conoscenza. Attenzione, sarà solo il primo dei diversi cambi di passo che i due si ritroveranno a fare nel corso dei mesi, dato che la serietà della loro relazione continuerà a cambiare secondo le esigenze di trama, in modo alquanto disordinato.

Beautiful, trame italiane: Finn e Steffy propongono a Paris di vivere da loro

Ma torniamo alla situazione abitativa di Paris, la cui ricerca del giusto alloggio troverà una veloce e sorprendente soluzione: la giovane Buckingham, infatti, farà visita a Steffy e Finn per la nascita di Hayes e durante l’incontro la coppia resterà meravigliata di quanto risulterà facile per Paris interagire con il neonato: il bambino smetterà addirittura di piangere al suono della voce di Paris, che lo calmerà con il proprio canto.

Finn e Steffy proporranno dunque a Paris di vivere loro ospite, almeno per un po’ di tempo, in attesa di trovare la sistemazione giusta; in cambio, la presenza di un’amica sarà loro utile per gestire i bambini. La coppia perderà letteralmente la testa per la fantastica Paris, ma sarà solo l’inizio di molti mesi in cui, uno ad uno, i personaggi si lanceranno in costanti lodi su quanto splendida sia la Buckingham. E più di un uomo si invaghirà di lei.

Venendo alla situazione più imminente, Paris si ritroverà a fare da confidente a Finn e via via un’ammirazione amichevole da parte della giovane nei confronti del medico inizierà a trasformarsi in qualcos’altro. Nuovo triangolo all’orizzonte? In realtà la situazione verrà troncata non appena inizierà a prendere forma, ma ne riparleremo più avanti…