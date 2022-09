Beautiful: Steffy e quel mostro di suocera! | Anticipazioni puntate italiane

Beautiful, trame italiane: nozze con sorpresa per Finn (e non solo per lui)!

Presto nelle puntate italiane di Beautiful andranno finalmente in onda le nozze tra John Finnegan e Steffy Forrester, un evento che riserverà una grossa sorpresa di cui molti di voi saranno già al corrente. Gli episodi in questione, infatti, sono andati in onda negli USA ad agosto 2021 e già all’epoca vi riportammo, puntuali, il colpo di scena.

Già prima della messa in onda era stato chiaro che bollisse in pentola qualcosa di grosso, pensato dagli autori per ancorare maggiormente il personaggio di Finn alla mitologia della soap e creando una fonte potenzialmente inesauribile di spunti narrativi per il futuro. Ovvero si è deciso di imparentare il bel dottore ad un volto storico, nonché iconico, di Beautiful. Una mossa forte e inaspettata non soltanto per il pubblico, ma soprattutto per la sposa e i suoi familiari. Ed è proprio il caso di dirlo, Steffy avrà a che fare con un mostro di suocera!

Beautiful, spoiler Canale 5: Finn e Steffy si sposano

No, non stiamo parlando di Li Finnegan, stimata dottoressa che proprio in questi giorni farà capolino sui nostri schermi: la donna è la madre di Finn in tutto e per tutto, ma non è stata lei a metterlo al mondo. Come capiremo, Finn è stato adottato e nulla sa dei genitori biologici, mentre suo padre Jack sembrerebbe avere un segreto che lo turberà parecchio.

Il fatto che il figlio sposi una donna nota al grande pubblico porterà l’uomo a temere che le nozze attireranno attenzione sgradita e apparirà preoccupato che qualcuno si presenti, non invitato, al matrimonio. La cerimonia, in realtà, si svolgerà con assoluta serenità e dunque Finn e Steffy saranno dichiarati marito e moglie.

Beautiful, news italiane: Sheila Carter si presenta a Finn

Il dramma si manifesterà dopo, durante i festeggiamenti, quando Finn si allontanerà per fare una telefonata in ospedale per avere informazioni su un suo paziente. Trovato un luogo tranquillo nella dependance di Eric, scoprirà che il posto non è vuoto: una presenza femminile emergerà dalle ombre, presentandosi come sua madre.

Per Finn sarà uno choc, ma in un senso positivo, visto che ingenuamente riterrà un dono della provvidenza che la donna che ha sempre sperato di conoscere gli si presenti nel giorno più felice della sua vita. Il giovane, quindi, la inviterà ad unirsi al ricevimento così da poterla presentare alla sua famiglia. Peccato per lui che la signora si rivelerà non essere un’estranea per i Forrester: la madre biologica di Finn, infatti, non sarà altri che Sheila Carter!

Beautiful: Steffy sconvolta!

Steffy sarà comprensibilmente sconvolta dallo scoprire che ad aver messo al mondo suo marito è stata la donna che, anni fa, privò lei, sua sorella e suo fratello di mamma Taylor, che si perse parte della loro infanzia (fino ad allora serena).

Come infatti i Forrester avranno modo di rivelare ai Finnegan, Sheila Carter, in fuga, in passato si presentò alla porta di Eric: sorpresa dalla presenza di Brooke, le puntò contro la pistola. Taylor intervenne in difesa della Logan e le tre donne furono protagoniste di una colluttazione attorno all’arma, da cui partirono due colpi: uno che ferì (meno gravemente) Brooke, l’altro che colpì in modo apparentemente fatale Taylor.

Per i nostalgici del passato, ma anche per i fan più nuovi, sarà un modo di apprezzare tramite flashback alcuni scorci di quelle scene, dopo vent’anni esatti dalla loro prima messa in onda!