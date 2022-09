Nel pomeriggio di oggi, Elena Sofia Ricci è intervenuta nel programma di Francesca Fialdini Da noi… a ruota libera e, tra le altre cose, ha parlato anche del prossimo addio al personaggio di Suor Angela nella fiction di Rai 1 Che dio ci aiuti:

Che Dio ci aiuti è la serie più longeva che ho fatto, non riuscivo a separarmi da Suor Angela perché l’ho tanto amata, porta il nome di mia nonna. Però c’è un momento in cui lascio la serie. Il mio personaggio non aveva più molto da dire e io ho bisogno di rinascere in altri panni.