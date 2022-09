Cross over con Febbre D’Amore: arriva Nikki, l’ex moglie di Deacon

Nelle puntate americane di Beautiful sta per arrivare un nuovo cross over con Febbre D’Amore, la soap opera più seguita degli USA e sempre creata in origine dalla penna dei coniugi Bell. A differenza però dello show dei Forrester, The Young and The Restless (questo il titolo in lingua originale) appartiene alla casa di produzione Sony e comunque, andando entrambe in onda su CBS, dal 1992 le due soap si sono spesso incrociate con passaggi più o meno significativi di svariati personaggi.

L’ultima volta è stata nel 2020 quando Summer Newman si è presentata alla Spencer Publications per un accordo d’affari con Bill: l’obiettivo nascosto, però, era scoprire il marcio su Sally Spectra, che nel frattempo ha trovato una nuova vita proprio a Genoa City, la fittizia cittadina del Wisconsin dove è ambientata Febbre D’Amore.

In realtà noi telespettatori italiani avevamo potuto cogliere poco di quanto stesse succedendo, visto che gran parte dell’azione, in quella storyline, ebbe luogo proprio a Febbre d’amore dove, nei mesi successivi, la vicenda ha visto diverse “capatine” di alcuni volti di Beautiful. A Genoa City infatti è arrivato Bill Spencer, che ha minacciato Sally ordinandole di non farsi più vedere a Los Angeles, mentre Eric Forrester è stato, a sua insaputa, coinvolto proprio da Sally in un piano per allontanare la rivale Summer, con una proposta di lavoro in una casa di moda a Milano (dove Eric aveva degli investimenti economici).

Anche stavolta, almeno dalle attuali poche anticipazioni, sembra che gran parte dell’azione avverrà a Febbre (che in Italia non va più in onda da oltre dieci anni, dopo la cancellazione da parte di Rete 4), ma andiamo con ordine, partendo dalla circostanza che ha portato a questo nuovo cross over: il 50° anniversario di Febbre D’Amore.

Per festeggiare l’importante anniversario, si è dunque pensato di coinvolgere anche la soap Beautiful che, a fine mese, entrerà “solo” nella sua 36^ stagione. Ad essere protagonisti assoluti dello scambio, questa volta, saranno Deacon Sharpe (Sean Kanan) e Nikki Newman (Melody Thomas Scott), quest’ultima una delle icone del daytime a stelle e strisce. “Alla buon’ora, non so perché ci è voluto tanto“, ha commentato l’attrice a Tv Insider, felicissima di poter attraversare il corridoio che separa i set delle due soap: “Sembrava che praticamente tutti gli altri avessero fatto un cross over con Beautiful. Fare parte della famiglia Bell non è una cosa che ho mai dato per scontata e sono stata dunque onorata quando Brad Bell ha deciso di coinvolgere me“.

Gran parte del pubblico italiano non lo sa, ma la scelta dei due personaggi non è casuale, visto che Deacon e Nikki… sono stati sposati! Il padre di Hope Logan Spencer, infatti, tra il 2009 e il 2012 è stato protagonista di diversi archi narrativi in Febbre D’Amore, negli anni in cui il personaggio di Deacon aveva lasciato Los Angeles.

Dopo un’avventura con Victoria Newman (figlia di Nikki) e una relazione di odio e passione con Phyllis Newman (allora nuora di Nikki), Deacon si avvicinò proprio alla ricca signora, in un momento molto difficile visto che, da alcolista, stava nuovamente sprofondando nella dipendenza. Quello che Nikki non poteva sapere era che Deacon era complice in un piano mirato a distruggere il suo matrimonio con Victor Newman: Deacon fece in modo che l’imprenditore lo trovasse a letto con sua moglie ubriaca!

Victor fece ricoverare Nikki in una clinica di disintossicazione nella quale anche Deacon si fece reclutare come paziente, riuscendo a sedurre Nikki. Quello fu lo strappo finale per il matrimonio della donna, che iniziò una relazione con Deacon, inconsapevole dell’intrigo ai suoi danni. Quando iniziò a capire che l’uomo rappresentasse solo problemi, Sharpe si era fatto sposare a Las Vegas durante una sbronza. Quando il piano fallì, Nikki riuscì a far annullare quelle nozze, ma Deacon rientrò prepotentemente nella sua vita in seguito.

Infatti Nikki si era fatta una nuova rivale, Diane Jenkins, che nel frattempo aveva sposato Victor, intrattenendo una relazione clandestina con il figliastro Nick Newman. Diane, che era riuscita a farsi odiare da mezza città, programmava di fingere la sua morte e fuggire da Genoa City con un sacco di soldi. Qualcosa, tuttavia, sembrò andare storto e la donna venne ritrovata assassinata nel parco. Ne partì un complesso giallo, nel quale Nikki si ritrovò ad un certo punto principale sospettata.

Nikki si riavvicinò a Deacon solo per scoprire quale segreto Sharpe avesse nella vicenda: trovando un filmato a luci rosse che ritraeva Deacon insieme a Diane, realizzò che l’uomo era suo complice nella fuga. Tuttavia venne fuori che Deacon aveva commesso vilipendio di cadavere, infierendo sul corpo di Diane con un masso solo per proteggere Nikki, reale assassina. La donna, infatti, aveva accidentalmente provocato la morte di Diane da ubriaca. Alla fine di quella vicenda, Deacon venne arrestato e finì in prigione: sarebbe stato tirato fuori da Bill Spencer pochi mesi dopo, per coinvolgerlo nel sabotaggio delle nozze tra Liam e Hope in Puglia.

Da allora Deacon non è più apparso in Febbre D’Amore, ma il suo nome, nei mesi scorsi, è stato fatto spesso in quanto Diane Jenkins si è rivelata essere viva: il piano aveva funzionato e, grazie alla complicità di Deacon e di un coroner corrotto, aveva recuperato il cadavere di una sconosciuta in obitorio per fingere la propria morte! Solo ora, dunque, dopo tanti anni, Nikki ha scoperto di non aver mai ucciso nessuno, nonostante Diane e Deacon gliel’abbiano fatto credere. Era inevitabile, dunque, che prima o poi la donna affrontasse l’ex amante. Sarà proprio questo che Nikki a Los Angeles per incontrare Deacon, che troverà la donna molto più forte e consapevole di quella che manovrò in passato: “Stavolta sarà lei a comandare“, ha anticipato la Scott.

Sean Kanan ha aggiunto: “Nikki è una donna di classe, quando Deacon ha a che fare con lei, si percepisce a quali mondi diversi appartengano. Deacon vorrà fare ammenda, ma Nikki non sarà affatto interessata“. Deacon ha fatto cose terribili a Nikki e l’averla incastrata per la finta morte di Diane è stato il colpo più basso: “Ora Nikki vuole vendicarsi di Diane con un piccolo aiuto da parte di Deacon“, anticipa la Scott.

I telespettatori americani di Febbre D’Amore potranno vedere Deacon nella settimana del 20 settembre, mentre quella successiva sarà il turno di Nikki Newman di presentarsi a Beautiful. La donna interagirà con più volti del cast, anche se per ora l’unico confermato è Eric Forrester.

I due personaggi si conoscono, visto che, in alcuni passati cross over dello stilista a Febbre D’Amore, hanno potuto interagire. Staremo a vedere se Nikki incrocerà sulla sua strada anche Katie Logan (Heather Tom) e Bill Spencer (Don Diamont), i cui interpreti in passato hanno recitato in Febbre D’Amore come Victoria Newman (figlia di Nikki) e Brad Carlton (ex amante nonché anche genero di Nikki).

“Diciamo che Nikki avrà modo di imbattersi in volti familiari e in altri non così tanto familiari“, ha concluso cripticamente l’attrice. Ovviamente quella di Nikki e Deacon sarà solo una breve parentesi e i due personaggi resteranno poi saldamente ciascuno nella soap d’appartenenza!

Una curiosità: il marito di Melody, Edward Scott, in passato produttore di Febbre, è da anni nella produzione di Beautiful e la coppia ha così potuto lavorare nuovamente insieme!