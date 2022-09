Entre tierras, cast e anticipazioni della serie tv con Megan Montaner. La vedremo in Italia?

Megan Montaner gira Entre Tierras

Riprese in corso per Entre Tierras, un emozionate dramma ambientato nella Spagna degli anni Sessanta che vede protagonista l’attrice spagnola Megan Montaner affiancata da tantissimi volti noti molto amati dal pubblico italiano.

Dieci episodi da 50 minuti che raccontano la storia di Maria (Montaner), una donna andalusa di circa trent’anni che, per garantire un futuro alla propria famiglia, decide di sacrificare i propri sogni e le proprie aspirazioni accettando un matrimonio di convenienza. Da quando il padre è morto, è stata lei ad occuparsi di sua madre e dei suoi due fratelli e, proprio per offrire loro un futuro dignitoso, accetta di sposare un anziano agricoltore della Mancia arrivato nella sua città in cerca di moglie.

Entre tierras: nel cast, molti attori noti al pubblico italiano

Ma, giunta all’altare, Maria scopre che il matrimonio che si sta svolgendo è per procura e che l’uomo che sta sposando è Manuel (Unax Ugalde), unico nipote del rude Ramón (Juanjo Puigcorbé) e del tutto ignaro dei piani di suo zio.

Dopo la celebrazione delle nozze, per Maria inizia una nuova vita lontana dalla sua terra e dai suoi affetti. La giovane sposa dovrà adattarsi a un ambiente del tutto diverso e fronteggiare il rifiuto iniziale di contadini e braccianti che la guardano con riserva. Ma soprattutto deve affrontare il carattere difficile e tormentato di Manuel, un uomo la cui prima moglie è misteriosamente sparita nel nulla, lasciandolo in un dolore che cerca di placare affogando nell’alcol. Con non poche difficoltà, la protagonista sembra aver accettato il suo destino ma – proprio quando sembra aver trovato una buona stabilità – dal sud arriva José, l’ex fidanzato disposto a tutto pur di riaverla…

Sceneggiata da Susana López Rubio, Juan Beiro e Joaquín Santamaría e co-prodotta da Atresmedia e Boomerang TV, la serie diretta da Humberto Miró e María Togores, oltre a Megan Montaner, può contare sono tanti volti conosciuti dal pubblico spagnolo ma anche italiano come Clara Garrido e Inma Perez-Quiros (Genoveva e Fabiana di Una Vita), Carlos Serrano (Fernando Mesia de Il Segreto), Llorenç Gonzalez (Velvet e Grand Hotel) e tanti altri.

Ancora non si hanno notizie su una possibile messa in onda italiana, ma con una storia di così grande impatto emotivo e un super cast amatissimo dal pubblico italiano non è da escludere che questa serie possa prima o poi arrivare anche da noi.