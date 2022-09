Il paradiso delle signore 7, anticipazioni dal 12 al 16 settembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 12 a venerdì 16 settembre 2022

Nuova stagione, nuove Veneri: Elvira e Clara, con Irene che – vista la situazione di Gloria che è in carcere – ha preso il posto della Moreau come capocommessa. Paola è tornata al Paradiso dopo il congedo per maternità, mentre Stefania è reduce dalla pubblicazione del suo primo libro che racconta la storia della madre. Gemma è stata spedita in convento per punizione: Ezio sarebbe anche favorevole a un ritorno a Milano della ragazza, ma Veronica per ora non vuole.

Agnese si è dimessa. Marco e Umberto tentano di far ragionare Adelaide affinché al Paradiso torni a stabilirsi un clima sereno, ma i due trovano un muro. Problemi anche tra Irene e Clara: la nuova Venere non sta molto simpatica alla Cipriani. Flora, Anna e Roberto si chiedono come rimediare ai danni causati da Adelaide. Agnese, rimasta senza lavoro, si sfoga con Armando. Fervono i preparativi per la festa di fidanzamento di Stefania e Marco.