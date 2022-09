Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 17 settembre: Gloria alla festa di fidanzamento di Stefania

Anticipazioni puntate 5 e 6 Il paradiso delle signore 7 di sabato 17 settembre 2022

Umberto (Roberto Farnesi) mette Adelaide (Vanessa Gravina) sotto scacco: o riaccoglie Flora (Lucrezia Massari) al Paradiso delle Signore o rivela a Marco (Moisé Curia) la sua implicazione col direttore del carcere nel non aver dato il permesso a Gloria (Lara Komar) per la festa di fidanzamento della figlia. Adelaide sfoga tutta la sua ira con Matilde (Chiara Baschetti), appena giunta a Milano: si tratta della moglie di Tancredi, fratello di Marco, con cui il giovane ha un legame fortissimo.

Il ritorno di Gemma (Gaia Bavaro) a Milano ci fa tremare, sebbene la ragazza sembra davvero pentita delle sue cattiverie grazie al suo periodo di redenzione in convento. La giovane infatti ha compiuto buone azioni sebbene chieda a Don Saverio di tenere in segreto i suoi gesti d’altruismo. Stefania (Grace Ambrose) riesce ad abbracciare la madre alla sua festa di fidanzamento, nonostante i complotti di Adelaide e soprattutto grazie all’aiuto di Conti e Roberto (Filippo Scarafia). Matilde e Vittorio (Alessandro Tersigni) non si incrociano per pochissimo..

Stefania, al risveglio, pensa al momento del distacco dalla madre Gloria alla fine della festa di fidanzamento. Ezio vorrebbe ideare una soluzione per velocizzare la scarcerazione di Gloria, mentre Vittorio intende organizzare la presentazione del libro della Colombo, La madre ritrovata, al Paradiso. Matilde rinuncia a rientrare a Belluno per stare accanto ad Adelaide (in balia del ricatto di Umberto) e le suggerisce di dire la verità a Marco prima che lui possa scoprirla da altri.

A Casa Amato giunge la notizia che Tina è incinta; la gravidanza però è a rischio e Agnese (Antonella Attili) medita così di partire per Londra. Gemma, dopo un difficile ritorno al Paradiso, affronta la sorellastra Stefania.