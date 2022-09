Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 20 settembre: Gemma potrà tornare al Paradiso?

Anticipazioni puntata 7 Il paradiso delle signore 7 di martedì 20 settembre 2022

Stefania (Grace Ambrose) e Gemma (Gaia Bavaro) hanno avuto un confronto e la Zanatta ne parla con Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo); la situazione non è facile, visto che Stefania ha comunque perdonato la sorellastra ma si è dimostrata abbastanza fredda. Marcello (Pietro Masotti) finalmente ritorna dalla Svizzera come un “nuovo uomo”, anche se i sentimenti verso Ludovica (Giulia Arena) rimangono invariati. Roberto (Filippo Scarafia) ha un confronto con Vittorio (Alessandro Tersigni) sul riprendere Gemma come venere, visto che la ragazza sta cercando lavoro. Alla fine, per prendere la decisione, viene proposta una votazioni tra le Veneri.

Umberto (Roberto Farnesi) omette la verità a Flora (Lucrezia Massari) sulla modalità utilizzata per neutralizzare Adelaide (Vanessa Gravina), ma la Contessa ha il coraggio di confessare a Marco (Moisè Curia) di essere stata lei a impedire che Gloria (Lara Komar) andasse alla festa di fidanzamento di Stefania. Il giovane Sant’Erasmo rimane ferito da questa confessione. Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio, infine, si incontrano e si presentano ufficialmente.