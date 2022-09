Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 23 settembre 2022: Agnese e Anna partono!

Anticipazioni puntata 9 Il paradiso delle signore 7 di venerdì 23 settembre 2022

Matilde (Chiara Baschetti) non sa se accettare o meno l’invito di Tancredi; Marcello (Pietro Masotti) invece vuole riconquistare Ludovica (Giulia Arena) nonostante i giornali continuino a ritrarla insieme a Torrebruna. Stefania (Grace Ambrose) presenta finalmente il suo libro e realizza il desiderio di avere la Gasperini all’evento. Clara (Elvira Camarrone) racconta a Veronica (Valentina Bartolo) di come Gemma (Gaia Bavaro) sia riuscita a compiere una buona azione durante la permanenza in convento.

Vittorio (Alessandro Tersigni) incontra a fine serata una Matilde in lacrime. Anna (Giulia Vecchio) deve partire per l’America d’urgenza visto che – a suo dire – la madre deve subire un delicatissimo intervento. Salvo (Emanuel Caserio) rimarrà solo a Milano, visto che anche sua madre Agnese (Antonella Attili) è in partenza per Londra per assistere Tina (Neva Leoni).