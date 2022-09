Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 26 settembre 2022: Adelaide con il cuore a pezzi!

Anticipazioni puntata 11 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 26 settembre 2022

Salvatore (Emanuel Caserio) sente già la solitudine per la partenza di Anna (Giulia Vecchio) e di Agnese (Antonella Attili). Marcello (Pietro Masotti) e Armando (Pietro Genuardi) cercano di tenergli alto il morale. Marco (Moisè Curia) e Adelaide (Vanessa Gravina) invitano Matilde (Chiara Baschetti) a rimanere in villa ancora per qualche giorno, dopo un conflitto interiore della Sant’Erasmo in merito a cosa fare con il marito.

Clara (Elvira Camarrone) non supera la settimana di prova e Irene (Francesca Del Fa) la manda via. Al Paradiso giungono però ottime notizie: Il Paradiso Market verrà venduto in tutte le edicole italiane; Flora (Lucrezia Massari) e Umberto (Roberto Farnesi) decidono di festeggiare questo successo con un brindisi e così Adelaide assiste al loro momento di gioia e amore con il cuore a pezzi!