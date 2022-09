Il paradiso delle signore 7, anticipazioni dal 19 al 23 settembre 2022

Il paradiso delle signore 6 spoiler: Anna parte per l’America

Irene, la figlia di Anna, richiede molto impegno e gli Amato cercano di organizzarsi per accudirla. Gemma, riaccettata al Paradiso, dice di aver trovato un altro lavoro e rifiuta il suo reintegro come Venere; Ezio, però, viene a sapere che la ragazza ha mentito e le fa cambiare idea. Matilde non si presenta all’appuntamento con Vittorio. Umberto scopre che la Contessa ha confessato la verità a Marco e a quel punto capisce che lo ha fatto per liberarsi del suo ricatto. Intanto Marco non sa se dire a Stefania che Adelaide ha cercato di ostacolare l’uscita dal carcere di Gloria per presenziare alla loro festa di fidanzamento.

È a rischio la presenza di Brunella Gasperini, nota giornalista e scrittrice milanese, alla presentazione del libro di Stefania. Vittorio, avendo organizzato l’evento al Paradiso, chiede aiuto ad Adelaide, che coglie l’occasione per riparare al torto fatto a Marco e decide di intercedere con le sue conoscenze altolocate, garantendo così il suo sostegno. Intanto Anna riceve una telefonata che la sconvolge. Irene cerca di mettere in difficoltà Clara, che però è aiutata da Gemma. Marcello segue le vicende di Ludovica sui rotocalchi, mentre Fiorenza propone a Umberto un’alleanza contro la Contessa. Matilde riceve un biglietto da parte del marito, Tancredi, che la invita per l’indomani, quando sarà eletto Presidente al Circolo della Stampa.

Matilde è indecisa se accettare l’invito del marito. Marcello, invece è sempre più determinato a riconquistare Ludovica, nonostante le foto apparse sui rotocalchi che ritraggono la ragazza con Torrebruna. Intanto per Stefania è arrivato il grande giorno: tutto il Paradiso assiste alla presentazione del suo libro, tenuta dalla Gasperini, tranne qualcuno. Clara racconta a Veronica la storia di Luigino, il bambino a cui Gemma è riuscita a trovare una famiglia. A fine serata, Vittorio incontra Matilde in lacrime. Anna parte per l’America con la madre che dovrà sottoporsi a un’operazione delicata. Per volere della stessa Anna, Salvo resta a Milano, da solo, visto che anche Agnese andrà a Londra, da Tina.