Il paradiso delle signore 7: ecco quando Stefania riabbraccerà sua madre Gloria | Anticipazioni

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Stefania e Gloria si rivedono!

Inizio col botto per la nuova stagione de Il Paradiso delle signore! Le nuove puntate in onda da lunedì 12 settembre danno già una risposta alla domanda più attesa dal pubblico: quando Stefania (Grace Ambrose) riabbraccerà sua madre Gloria (Lara Komar), che sul finale della scorsa stagione si è consegnata alla giustizia per amor suo?

Ricordiamo che la capocommessa del Paradiso, da tutti conosciuta come “Signorina Moreau”, è in realtà l’ex ostetrica Gloria Morelli, legittima moglie di Ezio Colombo (Massimo Poggio), madre di Stefania e latitante da quindici anni. Per oltre un anno, la donna si è finta un’elegante signora francese pur di riavvicinarsi in incognito alla figlia “perduta”, a cui ha infine confessato la verità venendone prima duramente rifiutata, finché un abbraccio lungamente atteso non le ha riunite.

Il paradiso delle signore 7, spoiler: Stefania pubblica il suo primo libro

Della sua vera identità sono però ora al corrente anche Veronica (Valentina Bartolo), nuova compagna di Ezio, Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia) e Gemma (Gaia Bavaro), ed è stata proprio quest’ultima – tradita da Stefania e Marco e lasciata dal rampollo – a ricattare la “sorellastra” chiedendole di rinunciare al rapporto con Marco. Di qui l’immediato sacrificio di Gloria, avvertita da Irene (Francesca Del Fa).

Cosa succederà dunque nella prima settimana del Paradiso delle Signore? Le prime anticipazioni parlano di una Stefania alle prese con la pubblicazione del suo primo libro, in cui ha raccontato proprio la storia di sua madre Gloria, e coi preparativi della sua festa di fidanzamento con Marco, nipote della contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), organizzata al circolo di cui è presidentessa la nobildonna.

Trame Il paradiso delle signore 7: qualcuno intercede per Gloria…

Per amore di Stefania, Marco chiederà alla zia di intercedere presso il direttore del carcere per far uscire Gloria in occasione dell’evento, ma a sorpresa – forse neanche troppo – la Contessa si opporrà. Troppo scandalosa una consuocera galeotta per l’aristocratica? O è l’astio per Stefania che ha preso il posto della sua protetta Gemma accanto a Marco a guidarla? Quel che è certo, è che il diniego sarà imperioso.

Occasione sfumata per Stefania per rivedere sua madre e permetterle di assistere a un momento felice della sua vita, per cui ha sacrificato tutta la sua libertà, il suo futuro e forse anche il rapporto con Ezio? Ebbene no, perché ben tre salvatori inattesi si metteranno sulla strada della Contessa, pur di permettere a Gloria di raggiungere la figlia al circolo.

E così sarà, proprio nella puntata di venerdì 16 settembre, dove con ogni probabilità vedremo Gloria apparire in manette (come aveva anticipato la foto che aveva destato tanta curiosità nel pubblico degli appassionati della soap daily di Rai 1), in tempo perché Stefania possa finalmente abbracciarla davanti a tutti, nonostante le manovre di Adelaide. Concluderemo dunque la prima settimana con Stefania che dice finalmente a Gloria l’agognato “Mamma”? Nodo al fazzoletto per il 16 settembre per scoprirlo!