Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: Ezio e Stefania lottano per far liberare Gloria e…

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Stefania scende in campo e dice a Gloria che…

Iniziano ad entrare nel vivo le trame del Paradiso delle Signore ed è tempo per la famiglia Colombo di riunirsi e lottare per tirare fuori dal carcere Gloria Moreau (Lara Komar), la madre ritrovata della venere Stefania (Grace Ambrose), come dice anche il titolo del libro che la figlia le ha dedicato.

Ezio Colombo (Massimo Poggio), legittimo marito di Gloria, in verità ancora convive con la vedova Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), ma, alla festa di fidanzamento di Stefania con Marco di Sant’Erasmo (Moise Curia), è rimasto molto turbato nel rivedere la donna che tanto ha amato in passato, trattenuta da due carabinieri, ammanettata davanti alla figlia e in tenuta carceraria. Segni tangibili di quanto Gloria stia soffrendo la condanna ingiusta che ha subito e che ora sta scontando per la serenità di Stefania.

Trame Il paradiso 7: Ezio dice a Gloria che Stefania sta lottando per liberarla!

Ed ecco che padre e figlia Colombo scendono in campo per lei: proprio dal libro “La madre ritrovata” partirà la battaglia della giovane Stefania per sensibilizzare l’opinione pubblica a favore di Gloria, ma anche contro “una legge che punisce una donna che salva un’altra donna”, come la definì la capocommessa del Paradiso in una scena chiave della scorsa stagione (ovvero la legge in base alla quale l’intervento per salvare una giovane donna incinta è stato qualificato come “procurato aborto” e “abuso della professione medica”).

È questa l’idea di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni): se la lettura del libro ha portato la moglie del direttore del carcere a intercedere con suo marito perché concedesse il permesso a Gloria, forse un maggior numero di lettori potrebbe portare a un movimento di opinione in grado di cambiare le cose e anticipare la scarcerazione di Gloria.

Stefania dunque presenterà il suo libro a Milano, al Paradiso delle Signore, aiutata dalla “mitica” Brunella Gasperini, e poi la prossima settimana partirà per un ciclo di presentazioni del volume fuori città, per allargare più possibile la platea dei potenziali lettori e sostenitori di sua madre.

E Gloria? Privata delle visite della figlia in carcere, rimarrà sola? In realtà sembra di no, anzi emozioni ulteriori si prospettano all’orizzonte di chi ama la coppia “legittima” con Ezio perché secondo le anticipazioni proprio martedì prossimo “Ezio racconta a Gloria dei successi e della determinazione di Stefania nel perseguire l’obiettivo di far uscire sua madre dal carcere”.

Sta dunque per arrivare l’attesissima scena “anticipata” dall’ormai nota foto che incuriosì tutto il pubblico, in cui Ezio va in carcere da Gloria e marito e moglie si confrontano per la prima volta da soli, dopo lo struggente abbraccio nello scorso finale di stagione e la drammatica corsa di lui dietro alla macchina dei Carabinieri che portava via Gloria appena costituitasi? Non resta che attendere la puntata di martedì 27 settembre per scoprirlo!