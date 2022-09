Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: Gloria otterrà la grazia e sarà libera!

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Gloria Moreau uscirà dal carcere

A Il paradiso delle signore 7, è in arrivo la notizia più attesa di sempre per la famiglia Colombo! Gloria Moreau (Lara Komar) sarà presto libera dal carcere e ciò avverrà proprio grazie alla battaglia condotta dalla figlia ritrovata Stefania (Grace Ambrose), con l’aiuto del marito “ancora legittimo” Ezio (Masismo Poggio) e di tutta la famiglia del Paradiso, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) in testa.

Ma come accadrà tutto questo? Ebbene, ricordate le presentazioni del libro di Stefania e l’idea di far conoscere la sua storia ad un pubblico più ampio possibile? La cosa nelle prossime settimane si allargherà, fino a coinvolgere addirittura una troupe Rai che andrà a intervistare Stefania proprio al Paradiso delle Signore!

Trame Il paradiso delle signore: arriva la grazia per Gloria

E così la risonanza della storia di Gloria – che ricordiamo è stata condannata per aver salvato la vita a una donna incinta – sarà sempre maggiore, fino a quando Stefania riceverà finalmente un telegramma con la notizia più bella del mondo: Gloria ha ottenuto la grazia ed è libera!

Ma adesso cosa potrebbe succedere tra Ezio e Gloria, che – nonostante la presenza di Veronica (Valentina Bartolo) nella vita del Colombo senior – sono ancora legati da un matrimonio d’amore e da una figlia amatissima? Si tratta di un capitolo tutto da riaprire: continuate a seguirci, perché presto ne riparleremo…