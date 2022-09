Trame Il paradiso delle signore 7: Irene fa licenziare Clara

In attesa che ritorni Gloria Moreau (Lara Komar), è Irene Cipriani (Francesca Del Fa) a ricoprire il ruolo di capo commessa ed è compito suo guidare le nuove veneri Elvira Galli (Clara Danese) e Clara Boscolo (Elvira Camarrone). Proprio quest’ultima non sembrerà essere nelle grazie di Irene, che deciderà di farla licenziare non ritenendola adatta a ricoprire il ruolo che le era stato assegnato e lo comunicherà a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), il direttore del Paradiso delle Signore.

Clara si ritroverà così senza lavoro e scomparirà; lo zio della ragazza Don Saverio (Andrea Lolli) deciderà dunque di chiedere aiuto a Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) – che sta continuando il suo percorso di redenzione – e insieme andranno a parlare con Vittorio affinché dia un’altra chance a Clara. Riusciranno i nostri eroi a farla rientrare al lavoro?

Spoiler Il paradiso delle signore 7: il ritorno di Alfredo Perico

Da quando Irene è capo commessa, e in particolare da quando la Contessa di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) è al comando del Paradiso delle Signore, l’atteggiamento del suo personaggio ha subito dei cambiamenti e il desiderio di entrare nell’alta società è sempre in cima ai pensieri della bionda venere, che continua a sognare il principe azzurro dal doppio cognome. Ma il destino ha in mente altro per lei…

Una vecchia conoscenza di Irene farà il suo ingresso al grande magazzino: si tratta di Alfredo Perico (Gabriele Anagni), già presente in passato come personaggio legato alla ciclofficina di Armando Ferraris (Pietro Genuardi) e già precedentemente infatuato di Irene (che evidentemente non ha mai dimenticato).

Sarà un corteggiamento in piena regola quello di Alfredo, ma proprio quando l’attuale capo commessa proverà a fare un passo verso di lui, sarà lei stessa a scoprire dei comportamenti del giovane non proprio corretti…

Come farà Irene ad ignorare l’interesse per Alfredo proprio quando Armando gli proporrà il ruolo di magazziniere e lei rischierà di ritrovarselo davanti tutti i giorni? Non resta che guardare le prossime puntate del Paradiso per scoprirlo…