Il paradiso delle signore 7: il ricatto di Umberto ad Adelaide | Anticipazioni

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Umberto ricatta Adelaide, lei come reagirà?

L’entrata come “padrona a metà” di Adelaide di Sant’Erasmo al Paradiso delle signore ha prodotto una serie di situazioni molto particolari: come avrete sicuramente notato nelle primissime puntate della settima stagione, la Contessa fa il bello e il cattivo tempo all’interno del grande magazzino, manovrando e comandando tutti come se fossero suoi sudditi.

Di conseguenza, il clima al Paradiso si è fatto invivibile e a farne le spese è stata finora Agnese Amato (Antonella Attili) che, totalmente esasperata dalle paturnie di Adelaide, ha mandato quest’ultima a quel paese e si è dimessa. Fortunatamente, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) riuscirà in tempi brevissimi a risolvere la questione e Agnese tornerà al lavoro, anche se i rapporti tra lei e la nobildonna resteranno ai minimi storici.

Trame Il paradiso delle signore 7: Adelaide si libera del ricatto di Umberto!

Sta di fatto che la questione è strutturale: Adelaide odia Flora (Lucrezia Massari) e prestissimo la giovane stilista si renderà conto una volta per tutte che è lei il problema che porta la scomoda azionista a rivalersi sullo staff. La Gentile, quindi, rassegnerà le sue dimissioni.

Grande felicità in arrivo dunque per Adelaide, che non perderà tempo a comunicare a tutti che Flora se ne va e che lei cercherà una nuova stilista. Ma Umberto (Roberto Farnesi) avrà un piano per neutralizzare la cognata ed ex amante: la minaccerà di svelare a Marco (Moisé Curia) che è stata lei a chiedere al direttore della prigione di non concedere a Gloria (Lara Komar) il permesso di prendere parte alla festa di fidanzamento di Stefania!

Di fronte a tale ricatto, Adelaide capitolerà e Flora rimarrà al suo posto. Occhio però al colpo di coda: la nostra amata Contessa deciderà di rivelare a un furiosissimo Marco quanto da lei combinato! E Umberto, a quel punto, capirà subito che l’iniziativa è stata messa in atto per neutralizzare il suo ricatto…