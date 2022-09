Il paradiso delle signore 7: torna Marcello, ma è un “uomo nuovo”! | Anticipazioni

Il “nuovo” Marcello Barbieri torna a Il Paradiso delle Signore, anticipazioni

Dopo il doppio episodio a cui abbiamo assistito nel pomeriggio di sabato 17 settembre, la programmazione de Il paradiso delle signore 7 si fermerà per un giorno (lunedì 19) a causa della diretta per i funerali della regina Elisabetta II d’Inghilterra. La fiction daily di Rai 1, dunque, sarà con noi nuovamente martedì 20 settembre e per l’occasione tornerà in video un personaggio molto amato che finora non si è visto in questo avvio di stagione.

Parliamo di Marcello Barbieri (Pietro Masotti), che rientra dopo una lunga permanenza fuori dall’Italia durata praticamente per tutto il periodo in cui Il Paradiso non è andato in onda. Come indicano le anticipazioni generali relative alla settima stagione, “Marcello è un uomo nuovo: ha passato l’estate in Svizzera a studiare finanza ed economia e torna a Milano intenzionato a conquistare un’importante posizione sociale per riconquistare Ludovica“.

Spoiler Il paradiso delle signore: Marcello ama ancora Ludovica!

Eh sì: sin dalle prime scene noteremo un Marcello molto diverso rispetto al ragazzone semplice a cui eravamo abituati, ma c’è una cosa che in lui proprio non è cambiata: i sentimenti per Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena)…

Ciò sarà chiaro perché Marcello non esiterà a seguire le attuali vicende di Ludovica riportate dai rotocalchi e ci apparirà sempre più deciso a riconquistarla, per quanto le foto sui giornali mostreranno la ragazza con l’onnipresente Ferdinando di Torrebruna (Fabio Fulco). Insomma, il nostro Marcello non si arrenderà e sarà interessante scoprire quel che accadrà quando la sua amata rifarà capolino in città (cosa che – come già sappiamo – si concretizzerà tra qualche tempo).

Nell’attesa che questo avvenga, però, assisteremo a un piccolo mistero che per la verità è di facile risoluzione. Vedremo Salvatore (Emanuel Caserio) confidarsi con Armando (Pietro Masotti) riguardo a una scoperta che ha fatto: Marcello parla sempre di un tale ingegner Basile, importante personaggio della finanza, ma in realtà quest’uomo non esiste! E alla fine sarà lo stesso Barbieri a rivelare chi è davvero la persona che ha creduto così tanto in lui facendogli da mentore: ebbene, non è un uomo ma una donna e quindi non può che trattarsi di…