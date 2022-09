Il paradiso delle signore 7: Elia Tedesco sarà Vito Lamantia da ottobre

Il giovane attore Elia Tedesco new entry al Paradiso delle signore

Da pochi giorni – e già con ottimi riscontri di audience – è iniziato il cammino della settima stagione de Il paradiso delle signore, che già ci ha proposto diverse novità che riguardano il cast. Ma i nuovi inserimenti non sono ancora terminati: con il passare dei mesi dovremmo conoscere il tanto nominato Tancredi di Sant’Erasmo (il cui interprete è ancora sconosciuto), ma più nell’immediato ritroveremo quell’Alfredo Perico (Gabriele Anagni) che già si era intravisto qualche stagione fa. E inoltre, farà il suo ingresso un ruolo nuovo di zecca.

Eh sì, si tratta del nuovo contabile del Paradiso delle signore, Vito Lamantia, che avrà molto a che fare con una delle ragazze del Paradiso delle signore. Ecco la scheda ufficiale:

Il paradiso delle signore: la scheda di Vito Lamantia (Elia Tedesco)

Figlio di un pastore e di una contadina di Montevago, a pochi chilometri da Partanna, Vito non ha avuto una vita facile, come quella di tutti i figli dei braccianti agricoli e dei pastori della zona: dare una mano nei campi o con il gregge appena l’età lo consente. Questo fino a quando non decide di cambiare la sua vita: con una mente agile e simpatico nei modi, arriva a Milano, dove in poco tempo riesce a farsi assumere come contabile del Paradiso delle Signore e a instaurare nuove amicizie con i nostri protagonisti.

Determinato, ambizioso e sicuro di sé, Vito è un personaggio che non ama molto parlare del suo passato. La sua vita precedente sembra avvolta dal mistero e così rimarrà fino a quando i sentimenti verso una delle ragazze del Paradiso non renderanno necessario aprirsi.

Ad interpretare Vito Lamantia sarà Elia Tedesco, giovane attore attivo finora soprattutto in campo teatrale e cinematografico, che dal suo profilo Instagram ha annunciato che arriverà al Paradiso nelle prime settimane di ottobre. Ancora poco, dunque, e inizieremo a conoscere la storia di Vito e i motivi per cui quest’ultimo giungerà in quel di Milano…