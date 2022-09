Il Paradiso delle Signore 7, Grace Ambrose a Tv Soap: “Stefania si abbandonerà all’amore, con Gemma il rapporto si svilupperà”

Il paradiso delle signore: Tv Soap intervista Grace Ambrose (Stefania Colombo)

Anche se – nonostante tutte le intromissioni della “sorellastra” Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) – la sua storia con Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia) ha per ora avuto un “lieto fine” con una proposta ufficiale di fidanzamento, sono tante le insidie ma anche le piacevoli novità che attendono Stefania Colombo nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, partita lunedì 12 settembre su Rai 1.

In primis, la giovane venere deve lottare per riavere al suo fianco la madre Gloria Moreau (Lara Komar), che si è costituita rivelando la sua vera identità. Tutti aspetti di cui abbiamo parlato con Grace Ambrose, l’attrice che presta il volto a Stefania.

Ciao Grace, bentornata su Tv Soap. Nella scorsa stagione, Stefania è stata una delle super protagoniste, sia per via di Gloria e sia per Marco e Gemma. Com’è stato gestire questo personaggio complicatissimo?

Come avete visto, Stefania è entrata un po’ in sordina. Nella prima stagione era una venere giovane, frivola, semplice. In quella andata in onda fino allo scorso maggio, è cresciuta sia con il lavoro e sia con la famiglia. Ed ha lasciato spazio anche al cuore. Diciamo che ora è un’altra Stefania rispetto all’inizio. Da ragazza è passata ad essere una donna, con tutto quello che ciò implica. È stato davvero emozionante vederla crescere.

Approfondiamo un po’ il suo rapporto con Gloria, la madre a cui in fondo ha sempre voluto bene anche se non aveva idea di chi fosse. Cosa ci dobbiamo aspettare nel loro futuro?

Sicuramente, Stefania finalmente si aprirà a questa novità. La chiusura veniva dal trauma della scoperta di avere una madre che credeva morta. Quello che vi potete aspettare, invece, è una Stefania combattiva per riavere la sua famiglia vicina e sana.

Anche se, come avete visto, la stagione non si è aperta in quel modo. Gloria non può esserle vicina. Per tale ragione, si vedrà una Stefania in grado di battersi anche contro la politica per raggiungere il risultato che si è prefissata. E tutto ciò è bellissimo.

E con Marco?

Finalmente Stefania si abbandona all’amore, si lascia andare e se ne frega di tutti gli ostacoli che c’erano. Ha un anello al dito, visto che Marco nel finale della sesta stagione le ha fatto la proposta. E con Marco ci sarà una grande complicità lavorativa, sentimentale, dato tutto quello che hanno passato. In fondo, Marco è stato il primo a sapere tutto ciò che Stefania ha vissuto con la sua famiglia. Il loro rapporto è solidissimo.

E con la “sorella” nemica-amica Gemma come andranno le cose? Miglioreranno?

Ovviamente, per quello che è successo, la stagione inizia con una chiusura di Stefania verso Gemma. Il rapporto poi si svilupperà, vedrete come. In ogni caso, anche questo aspetto è stato bello da interpretare perché con Gemma ci sono state delle vere e proprie montagne russe, fin da quando si sono conosciute. E continuerà ad essere così.

Ti aspettavi che Stefania venisse così amata dal pubblico?

No. Anche perché all’inizio Stefania era un po’ odiata dal pubblico, che era infastidito dal suo essere una sognatrice un po’ superficiale. Sono dunque molto contenta del fatto che sia entrata nel cuore dei telespettatori. La sua semplicità, in realtà, derivava dagli strumenti e dalle opportunità che non aveva avuto per crescere. A Milano e al Paradiso, con tutti i traumi che le sono capitati, è diventata una donna, mantenendo però la sua leggerezza.

Una donna che sa quel che vuole, perché anche col Paradiso Market ha tirato fuori gli attributi…

Esattamente. Anche in questo lato si è sviluppata ed è diventata una giornalista!

Cosa auguri a Stefania per il futuro?

Solo felicità. Ha sofferto abbastanza, deve quindi godersi tutti i semini che ha coltivato e raccoglierli. Da ora in poi vedrete cosa succederà…

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione