Il paradiso delle signore 7: sabato 17 settembre eccezionale doppia puntata

Il paradiso delle signore 7 eccezionalmente in onda il 17 settembre

In questi giorni, la programmazione televisiva di daytime sta subendo spesso dei cambiamenti per via dei vari eventi legati alla morte di Elisabetta II d’Inghilterra, e così sarà ancora nella giornata di lunedì 19 settembre (giorno in cui avranno luogo i solenni funerali della Regina).

Ciò porterà anche delle modifiche nella programmazione de Il paradiso delle signore 7: c’è infatti una puntata da recuperare (quella non andata in onda nel corso della settimana che si sta chiudendo) e un’altra che già si sa che salterà (il 19 settembre, appunto).

Come annunciato da Alessandro Tersigni su Instagram, Rai 1 ha deciso di ovviare proponendo una super puntata doppia del Paradiso nella giornata di sabato 17 settembre, quando – a partire con tutta probabilità dalle ore 14 – verranno mandati in onda “attaccati” gli episodi n. 5 e 6. In questo modo, da martedì 20 la programmazione potrà riprendere nella giusta successione, cosa importante perché – come sapete – la narrazione della fiction daily si svolge nello stesso giorno e mese della messa in onda (ovviamente non l’anno, cosa che sarebbe impossibile vista l’ambientazione negli anni ’60!).

Un ultima raccomandazione inerente invece alla puntata di oggi, 16 settembre: Paradiso inizierà eccezionalmente alle 15,35, perché nel proseguo del pomeriggio di Rai 1 è previsto il programma Tutti a scuola, ovvero l’appuntamento annuale di inaugurazione dell’anno scolastico con l’intervento del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Riepilogando: oggi (16 settembre) Il paradiso inizia alle 15.35, mentre domani doppia puntata dalle ore 14.00; lunedì la fiction salterà per via dei funerali della regina Elisabetta e da martedì si riprende con la consueta programmazione alle ore 16.05.