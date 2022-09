Il Paradiso delle Signore 7, Valentina Bartolo a Tv Soap: “Veronica ha il bisogno esistenziale di sentirsi l’unica per Ezio”

Il paradiso delle signore 7: Tv Soap intervista Valentina Bartolo (Veronica Zanatta)

La sua relazione con Ezio Colombo (Massimo Poggio) è stata fortemente messa in crisi dalla presenza di Gloria Moreau (Lara Komar), la prima moglie dell’uomo, nelle puntate della scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore. Parliamo di Veronica Zanatta, la madre di Gemma (Gaia Bavaro) interpretata dalla bravissima Valentina Bartolo.

Un percorso, quello di Veronica, contraddistinto dalla voglia di non perdere l’amato Ezio, l’unico che è stato in grado di farle credere nuovamente nell’amore dopo la perdita del marito, ma anche dalla consapevolezza di dover fare la cosa giusta per il bene di se stessa, di Gemma, ma anche della figliastra Stefania (Grace Ambrose). Tutti aspetti di cui abbiamo parlato con Valentina. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Ciao Valentina, bentornata su Tv Soap. Ora che l’identità di Gloria, la moglie di Ezio, è venuta fuori, a che punto è Veronica all’inizio di questa stagione?

La ritroviamo a un bivio, perché di fatto da un parte c’è la forse possibilità di sposarsi con Ezio e di creare la famiglia che sogna, anche in virtù della perdita che ha subito (e che è il motore che la spinge perché ha una grande paura di ritrovarsi da sola con la figlia).

Dall’altra, insieme alla realizzazione di questo desiderio, Veronica dovrà fronteggiare gli ostacoli che si potranno incontrare per potersi sentire di nuovo moglie. In questo spazio, ovviamente, scopriremo nuovamente tutti i lati emotivi di Veronica, il suo modo impulsivo di approcciarsi alle cose, dettato dall’insicurezza.

Anche se c’è un momento in cui comprende veramente Gloria; non è solo un conflitto quello che si vede, ma una sorta di lente di ingrandimento un po’ più ampia rispetto a tutta questa situazione. Ma non posso davvero dire altro…

Troveremo ancora una Veronica onesta?

Dipende da cosa intendi per onestà. Onesta nei sentimenti? Totalmente. Diciamo che vuole rispettare Gloria perché, in qualche modo, è stata l’amore dell’uomo che ama. Questo è un fatto che Veronica considera, ma è chiaro che poi è mossa dai sentimenti che prova per Ezio e dal bisogno esistenziale di essere l’unica.

È anche giustificabile che Veronica si senta minacciata da Gloria, dato che con Ezio aveva raggiunto una stabilità…

Esatto, è una cosa oggettiva. Veronica ha perso un uomo che è mancato, ha cresciuto la figlia da sola, ha conosciuto Ezio e l’ha seguito a Milano, città top per l’evoluzione degli anni ’60, senza essere sposata. Se ci pensi c’è dell’anticonformismo. E tutte le è crollato addosso quando ha scoperto dell’esistenza di un’altra donna, ossia Gloria. È una roba difficile da affrontare, che sicuramente ti smuove.

Con Gemma, invece, come andrà il rapporto?

Il rapporto con Gemma è quasi animale, nel senso che Veronica è una grande mamma-animale con questa figlia perché l’ha cresciuta da sola. Ed è probabilmente per questo che si vedono i pro e i contro di questa madre sempre presente. Tuttavia, vedremo dei lati di Veronica forti nei confronti dell’educazione. Ma non mancheranno nemmeno quelli empatici e pieni d’amore. Che solo lei come mamma può dare a una figlia che ha cresciuto totalmente da sola.

Parliamo un po’ di Stefania. Si rapporterà differentemente con lei, visto che ora la Colombo sa benissimo che Gloria è sua madre?

Ovviamente. Tutti i cambiamenti che vedremo avranno però come motore portante per Veronica il fatto di riuscire a portare a termine questa idea di famiglia che si è prefissata di raggiungere. Veronica stima Stefania e questo comunque rimane un fatto. Sicuramente succederanno delle cose.

Sei soddisfatta della tua esperienza al Paradiso?

Assolutamente sì! È stato bello interpretare Veronica, perché ho cercato di darle una vita che fosse anche un po’ fuori dall’ordinario. Ho cercato di creare un personaggio con tantissime sfaccettature. Ritengo che sia “pazza” come lo è chiunque dà retta ai suoi impulsi. Questo, per me come attrice, è stato molto figo da portare in scena.

Cosa auguri a Veronica per il futuro?

Che domandona, non so come risponderti. Pensandoci bene, le auguro di trovare la felicità, che sia al fianco di Ezio o semplicemente con se stessa. Riflettendo sul personaggio, credo che il rapporto con Ezio non sia totalmente il motivo di tutta la sua inquietudine e paura. Nonostante lei lo ami, e di questo ne sono convinta, il rapporto che ha creato con lui è anche il frutto di una perdita che ha avuto.

E come si può risanare questa perdita? È questa la domanda che mi faccio, non sapendo se gli autori scriveranno e approfondiranno maggiormente questa cosa per farcelo comprendere. Sarebbe molto figo, ma non so niente. Perché anche io, come voi, sto scoprendo tutto passo dopo passo.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione