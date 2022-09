Il paradiso delle signore 7: povero Salvatore, da oggi resta solo! | Anticipazioni

Il paradiso delle signore 7: Antonella Attili e Giulia Vecchio, non le vedremo nelle prossime puntate

Nuovi impegni professionali per due attrici de Il paradiso delle signore: Antonella Attili (Agnese) e Giulia Vecchio (Anna). La Attili sarà nel cast del nuovo film con Aldo, Giovanni e Giacomo (il cui titolo provvisorio è Il più bel giorno della nostra vita) e la vedremo anche nella serie La storia, tratta da Elsa Morante. Troveremo Giulia, invece, come protagonista femminile della nuova fiction Il maresciallo Fenoglio (con Alessio Boni), tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio.

Ovviamente, tutto ciò porta al fatto che per il momento i personaggi interpretati da Antonella e dalla Vecchio non saranno presenti nelle trame del Paradiso: come già sapete, Agnese va a Londra in soccorso della figlia Tina (Neva Leoni) – alle prese con una gravidanza difficile – mentre Anna Imbriani deve occuparsi urgentemente dei problemi di salute della madre (cosa che la porterà fuori dall’Italia).

Il paradiso delle signore, spoiler: Quinto Reggiani è vivo?

In realtà, quest’ultima trama non convince molto i fan della serie tv pomeridiana. E c’è un motivo: una serie di “indizi” apparsi nel recente passato sui social fa pensare che Quinto Reggiani (Cristiano Caccamo) non sia in realtà morto come Anna credeva.

Cosa c’è che non sappiamo nella misteriosa telefonata che così tanto ha agitato Anna negli ultimi episodi andati in onda?

Il paradiso delle signore, spoiler: Salvatore va a vivere con Marcello e Armando?

Tutto si chiarirà col tempo, ma per ora il dato di fatto è che da oggi Salvatore resta solo, senza le due donne fondamentali della sua vita. E, sempre stando a quanto emerso dai social, si potrebbe pensare che lo vedremo andare a vivere con Marcello e Armando, in attesa che mamma e moglie tornino a casa. Ma, per quanto riguarda Anna, ci saranno sorprese? Se così sarà o non sarà, lo scopriremo nel corso della stagione…