Stasera, giovedì 29 settembre 2022, ci attende su Rai 1 una nuova puntata della fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Ecco anticipazioni e trama dell’episodio:

Imma si chiede se il tempo possa rimarginare le ferite e intanto auspica che il marito riesca presto a superare la storia della foto compromettente con Calogiuri. Al momento le cose non sembrano però mettersi per il meglio, visto che Pietro approfitta della convivenza forzata in casa di Brunella (la mamma di Imma rimasta priva di badante) per trasferirsi a casa dei suoi. Tale iniziativa, per quanto considerata una soluzione provvisoria, non viene per niente gradita da Imma.

Calogiuri al momento sembra contento, seppure non sicurissimo che Jessica possa essere davvero la donna della sua vita. Intanto è in programma il trasferimento di uno dei due in un’altra sede, possibilmente non molto lontano. Imma preferirebbe fosse Jessica e nel frattempo deve affrontare un caso difficile: ad avere la peggio in questo episodio è John Gardiner, un inglese giunto anni prima a Matera in qualità costumista di una grande produzione cinematografica americana e che alla fine aveva deciso di restare a vivere lì…

Appuntamento su Rai 1 in prima serata, subito dopo I soliti ignoti.