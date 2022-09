Mina Settembre 2: cast, trama, anticipazioni della fiction di Rai 1 con Serena Rossi

Fiction Mina Settembre 2: quando inizia, quante puntate

Mina Settembre è tornata: da domenica 2 ottobre su Rai 1 ci saranno nuove indagini per la bella e tenace assistente sociale del consultorio del Rione Sanità di Napoli, interpretata da Serena Rossi. Sei nuovi episodi ricchi di novità, nei quali vedremo la protagonista alle prese con una scelta sentimentale molto importante e l’arrivo ingombrante dell’esuberante zia Rosa (a cui presta il volto Marisa Laurito).

Il pubblico ha salutato Mina con molto affetto un anno e mezzo fa, lasciandola in balia di un passato familiare molto contorto nel quale si celava un segreto sconvolgente: Irene (Christiane Filangieri), la sua migliore amica, in passato è stata l’amante di suo padre Vittorio (Ruben Rigillo) e dunque suo figlio Gianluca (Francesco Di Napoli) è in realtà il fratello di Mina.

Nei nuovi episodi, oltre a costruire un rapporto con suo fratello, Mina dovrà fare i conti ancora con il suo cuore; archiviata la conoscenza con il ginecologo Domenico (Giuseppe Zeno), la donna decide di dare una seconda possibilità all’ex marito Claudio (Giorgio Pasotti), il quale – dopo essere scampato a un attentato che ha distrutto la sua casa – ha bisogno di posto dove stare.

Mina decide di ospitare Claudio a casa di sua madre Olga, la quale nel frattempo ha pensato di realizzare il sogno di una vita: partire da sola per una lunga crociera intorno al mondo. Una decisione che lascia Mina un po’ perplessa ma al contempo la tranquillizza perché forse, senza la presenza ingombrante di sua madre, sarà più facile ricostruire un rapporto con Claudio. Ma la situazione si complica appena Mina fa il suo ritorno al consultorio, dove ad attenderla c’è Domenico che ha deciso di condurre un corso di educazione sessuale in una scuola media del rione Sanità. E chi meglio di Mina per accompagnarlo in questa nuova avventura?

Serie tv Mina Settembre, seconda stagione: Marisa Laurito new entry

Come se questo non bastasse, Mina dovrà affrontare anche l’arrivo inaspettato di zia Rosa, una donna particolarmente affettuosa ma anche tanto chiacchierona, invadente e impicciona, decisa a rimanere a lungo a casa di sua sorella Olga. Dunque, la vita di Mina è nuovamente nel caos ma stavolta lei non potrà contare sul sostegno delle sue amiche perché, se con Irene i rapporti si sono bruscamente interrotti, Titti (Valentina D’Agostino), incinta, è presa dalla sua gravidanza. Dunque, non le resta che rivolgersi a un terapeuta…

La regia del secondo capitolo è stata affidata nuovamente a Tiziana Aristarco, mentre la sceneggiatura è di Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante. Nel cast, accanto alla protagonista Serena Rossi, il pubblico ritroverà i già citati Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Christiane Filangieri, Davide Devenuto, Valentina D’Agostino e Francesco Di Napoli. Da segnalare anche la presenza di Marina Confalone e la new entry super attesa Marisa Laurito.

Mina settembre, co-prodotta da Rai Fiction e Italian International Film, è stata una delle più grandi sorprese dell’inverno 2021 di Rai Fiction. Liberamente tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, illustre scrittore più volte prestato alle serie Rai, la fiction – partita con 5.836.000 spettatori e uno share del 22.6% – ha incrementato pubblico e consensi puntata dopo puntata fino a chiudere la sua fortunata corsa con 6.546.000 con il 26.4%. E Mina Settembre 2 promette un’altra stagione imperdibile, pronta a bissare il successo della prima.