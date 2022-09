Quali saranno gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi (29 settembre) di Oggi è un altro giorno? Ecco le anticipazioni ufficiali diffuse dalla Rai:

La prima ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, in onda giovedì 29 settembre alle 14.00 su Rai 1, sarà Barbara Bouchet, popolare attrice (e mamma dello chef Alessandro Borghese). Tra gli ospiti ci sarà anche il musicista Gazebo, indimenticato cantante degli anni ’80 e autore della famosissima e iconica canzone “I like Chopin”. Come sempre, nell’ultima parte della trasmissione ci sarà lo spazio di approfondimento dedicato all’attualità politica.

Appuntamento come sempre alle 14.05 su Rai 1.