Scherzi a parte, dal 18 settembre su Canale 5 la nuova edizione con Enrico Papi

A partire da domenica 18 settembre, torna su Canale 5 Scherzi a parte, lo storico programma di scherzi ai vip che anche stavolta – per il secondo anno consecutivo – sarà presentato da Enrico Papi. Chi saranno le “vittime” della prima puntata del programma? Lo annuncia un comunicato stampa diffuso da Mediaset.

Anche quest’anno, Papi e gli autori del programma prendono di mira i volti più noti del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo. I protagonisti, spesso grazie alla complicità di persone a loro vicine e ovviamente a loro insaputa, si ritrovano nelle situazioni più grottesche e inverosimili. Le vittime, ospiti in studio, si rivedono a mente lucida e raccontano poi le emozioni vissute nel corso dello scherzo.

Non mancheranno gli esilaranti scherzi in diretta grazie alla complicità dello stesso conduttore Papi e degli ospiti in studio, con l’obiettivo di portare la “vittima” fino a Cologno Monzese.

Nel corso della prima puntata gli “scherzati” saranno: Paola Barale, Federico Fashion Style, Aldo Montano, Amaurys Perez, Anna Tatangelo e Iva Zanicchi. La regia è affidata a Roberto Cenci.