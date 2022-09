Solo uno sguardo: trama e anticipazioni della nuova miniserie di Canale 5

Solo uno sguardo: la miniserie dal bestseller di Harlan Coben

Quando il passato torna a bussare alla tua porta, memorie e segreti che pensavi di aver dimenticato si riaffacciano nella tua vita. E se tutta la tua vita fosse solo un grande inganno? Queste le premesse di Solo uno sguardo, la miniserie thriller transalpina tratta dal best seller dello scrittore americano Harlan Coben, che Canale 5 trasmetterà in due prime serate: questa sera e mercoledì 7 settembre.

Al centro del racconto c’è Eva Beaufils (a cui presta il volto la carismatica attrice Virginie Ledoyen), una donna felice e realizzata che conduce una vita apparentemente tranquilla insieme a suo marito Bastien (Thierry Neuvic ) e ai loro due figli, Salomé e Max.

Solo uno sguardo, lunedì 5 e mercoledì 7 settembre in prima serata su Canale 5

La vita di Eva viene completamente stravolta il giorno in cui si imbatte in una misteriosa foto di forse vent’anni prima, che mostra quattro giovani che non riesce a identificare. Ma c’è un volto che riconosce: quello di suo marito, prima che lo conoscesse. Quando prova a parlargliene, l’uomo nega categoricamente che sia lui. Ma il mistero si infittisce di più quando Bastien scompare misteriosamente.

Eva inizia così a scavare a fondo nell’intricata faccenda per scoprire chi sono le persone della foto. Ora è certa che Bastien sia uno di loro. Ma allora perché lo ha negato? Quanto più a fondo scava, più domande si pone. Quello che Eva scoprirà presto è che non è l’unica ad essere interessata alla foto. Alcune persone molto pericolose vogliono farla sparire ad ogni costo e tra loro c’è anche un sadico assassino, che ha un grande interesse per quella vecchia fotografia e non si fermerà davanti a nulla pur di mantenere sepolti i segreti che custodisce.

Inizia così una corsa contro il tempo per la protagonista, la quale si ritrova ad affrontare gli angoli oscuri di un tragico e inaspettato passato, e a lottare per conoscere la verità e salvare la sua famiglia. Solo uno sguardo è un tensivo thriller psicologico ricco di segreti, bugie e vendette nato dall’immaginazione straripante di Harlan Coben, uno dei più grandi maestri della suspence statunitense.

Solo uno sguardo: anticipazioni prima puntata di lunedì 5 settembre (tre episodi)

Eva Beaufils conduce una vita tranquilla con suo marito Bastien e i loro due figli, Max e Salome. Bastien decide di portare a un concerto ai figli e organizza di passare la notte in un campeggio lì vicino e il giorno dopo di visitare Rouen. Eva per un imprevisto li raggiungerà il giorno successivo. La notte seguente, Bastien parte con i bambini che abbandona in un hotel. Eva perde quindi ogni contatto con lui e pensa al peggio. Finalmente la mattina riceve una telefonata dal concierge di un hotel: i figli sono da soli in hotel e Bastien è scomparso. Una domanda la perseguita, cosa può essere successo quella notte?

Eva continua a indagare sulla scomparsa di Bastien, scoprendo che il marito affittava un monolocale a Montmartre a una donna di nome Crystal. Mylène e Olivier si accorgono che sta succedendo qualcosa di strano nella casa del vicino di fronte, che risulta occupata da un misterioso individuo chiamato Eric. Grazie a Max, Eva scopre che è stato proprio Eric a rapire Bastien e si lancia al suo inseguimento.

Eva continua a cercare il marito scomparso Bastien. Crapaud si presenta a casa sua, dice di essere stato mandato da Gregory Malsan in suo aiuto: deve proteggere lei e i figli. Continuano i tentativi di rintracciare le persone presenti nella misteriosa fotografia. Ma il mistero si infittisce: perché l’arrivo di questa foto oggi ha sconvolto tutta la sua vita? Quali oscuri segreti nasconde?