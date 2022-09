Tempesta d’amore, anticipazioni dal 2 all’8 ottobre 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 2 a sabato 8 ottobre 2022

Constanze rivela a Maja che Florian vuole trasferirsi negli Stati Uniti, fingendo di stupirsi che la sorellastra non ne sappia nulla. Delusa da Florian, Maja si distrae passando nel tempo con Hannes, finendo per ritrovarsi bloccata per la notte in una baita romantica insieme al ragazzo.

Cornelia ha un incidente in moto e rimane a terra incosciente. I Sonnbichler si preoccupano per la scomparsa della donna e danno immediatamente l’allarme. Mentre la polizia viene allertata, la povera Cornelia viene trovata da niente altri che Ariane…

Rosalie progetta di far ubriacare il valutatore di ristoranti per scoprire se André otterrà la seconda stella. Il suo piano, però, prende una direzione inaspettata…

Maja respinge il bacio di Hannes, che reagisce con signorilità e chiede di poter restare amici. Quando però poco dopo scopre che Florian intende dichiararsi alla ragazza, viene sopraffatto dalla gelosia e fa credere al rivale di aver passato la notte con la von Thalheim!

La polizia che indaga sull’incidente di Cornelia non trova tracce di frenata e avanza dunque l’ipotesi che la Holle abbia tentato il suicidio. Una tesi che Ariane cercha in tutti i modi di alimentare nelle menti di Robert e Werner…

Max non vuole che fratello riprenda a giocare a golf e Gerry – pur non avendo bisogno del suo permesso – non vuole più discutere per questo argomento. E così Vanessa decide di mediare tra i due fratelli…

Sconvolto dall’idea che Maja si sia lasciata sedurre da Hannes, Florian decide di lasciare immediatamente il Fürstenhof e partire per gli Stati Uniti senza nemmeno congedarsi dalla sua amata. Quando quest’ultima lo scopre, si dispera…

Cornelia respinge con determinazione le insinuazioni sul suo presunto tentato suicidio, ma non riesce a tranquillizzare Robert, che decide di fermarsi a Bichlheim fino a quando la situazione non si sarà tranquillizzata… esattamente come Ariane aveva sperato!

Maja scopre che Hannes ha mentito a Florian e si precipita a fermare quest’ultimo prima che parta. I due innamorati possono così finalmente ritrovarsi e tornare insieme dopo mille peripezie. A quel punto, però, devono prendere una decisione molto importante: trasferirsi subito negli Stati Uniti oppure rinunciare all’opportunità professionale ricevuta da Vogt?

Mentre André ottiene finalmente la sua seconda stella, Gerry scopre che Florian sta per lasciare la sua stanza e ottiene il permesso di subentrare come nuovo inquilino. Peccato solo che anche Erik sia interessato alla stessa stanza…