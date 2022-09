Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’offerta di ARIANE

Ci sono piani che falliscono e piani che funzionano… anche troppo! Alla seconda categoria appartiene l’intrigo ordito da Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) contro Cornelia Holle (Deborah Müller) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané): se da una parte otterrà gli effetti sperati, dall’altra le conseguenze per i due innamorati saranno così devastanti da spingerli a compiere un gesto inaspettato… E a quel punto per lui sarà davvero troppo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert vuole andarsene

Nelle puntate di Tempesta d’amore in onda in questi giorni in Italia stiamo assistendo allo strazio di Robert e Cornelia, una coppia che tanto ha sofferto e lottato in passato per poter vivere il proprio amore e che ora sta vivendo un vero e proprio incubo.

Come sappiamo, nel tentativo di separare i due innamorati Ariane ha infatti fatto loro credere di essere fratellastri, arrivando a falsificare un test del DNA per “provare” il loro legame genetico. E a quel punto – quando l’esito dell’esame effettuato in laboratorio arriverà – a Saalfeld e alla Holle crollerà il mondo addosso…

Sconvolti per quella rivelazione inaspettata, Robert e Cornelia non vedranno altra scelta se non lasciarsi… esattamente come sperava Ariane! Ciò che quest’ultima però non aveva previsto è che il dolore avrebbe spinto Saalfeld addirittura a lasciare il Fürstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane vuole mandare via Cornelia

Complici le istigazioni della Kalenberg, Saalfeld riterrà infatti Werner (Dirk Galuba) responsabile dell’accaduto: se il padre non avesse tradito la moglie con la madre di Cornelia, infatti, tutto questo non sarebbe mai successo!

Il rancore nei confronti del genitore ed il dolore per la vicinanza con una donna che ama ma che non può avere spingeranno dunque Robert a dare le dimissioni e partire per ricominciare da capo lontano da Bichlheim. Una prospettiva che Ariane non potrà tollerare!

Pronta a tutto pur di non perdere l’uomo che ama, la dark lady prima proverà a convincerlo a restare e poi, di fronte all’ostinazione di lui, opterà per un’altra strategia: allontanare Cornelia! Sarà così che Ariane offrirà a quest’ultima una notevole somma di denaro affinché possa rifarsi una vita lontano dal Fürstenhof, permettendo così a Robert di restare nella sua casa natale. Una proposta che la Holle sarà molto tentata di accettare…