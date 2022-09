Tempesta d’amore, anticipazioni dal 18 al 24 settembre 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 18 a sabato 24 settembre 2022

Benché sinceramente dispiaciuto per la situazione di Hannes, Florian decide di dare la priorità al suo amore per Maja. Quando spiega la situazione al “rivale”, però, quest’ultimo lo implora di concedergli due settimane con la von Thalheim…

Cornelia prende seriamente in considerazione l’offerta di Ariane e di andarsene da Bichlheim. Werner, però, la incoraggia a restare: ora che ha scoperto che è sua figlia, vorrebbe imparare a conoscerla meglio. Poco dopo, però, Cornelia sorprende Ariane intenta a consolare Robert…

Dopo la cena a base di ostriche con Christoph, Rosalie ha gravi problemi di stomaco e così Michael va a farle visita in qualità di medico…

Max chiede a Werner a valutare il presunto talento di Gerry a golf…

A pezzi per il dolore, Cornelia si confida con Alfons, che le presta la sua moto per permetterle di schiarirsi le idee facendo un giro su due ruote. Durante la sua escursione, però, la donna incontra per caso Robert, che le fa una proposta sconvolgente…

Florian è certo che Hannes non abbia nessuna chance di riconquistare Maja, ma decide comunque di concedergli le due settimane da lui chieste. Nel frattempo, Fröhlich chiede a Christoph un lavoro in hotel in modo da poter stare vicino alla sua amata.

Werner conferma che Gerry è un talento naturale a golf e che potrebbe sfondare con il giusto allenamento. A quel punto Max chiarisce a Erik che d’ora in poi si occuperà lui stesso della carriera sportiva del fratello. Vogt, però, non si lascia abbindolare così facilmente…

Hannes è determinato a sfruttare al meglio le due settimane con Maja. Per passare più tempo possibile con lei, la coinvolge come assistente nel progetto di digitalizzazione che sta portando avanti al Fürstenhof. Effettivamente i due si avvicinano e Fröhlich ne approfitta per mettere Florian in cattiva luce.

Cornelia è sconvolta dalla proposta di Robert di fuggire insieme. Poco dopo André cerca di far ragionare il nipote, ma la conversazione degenera in un terribile litigio. Nel frattempo, la Holle si rende conto di non poter vivere nella menzogna e – benché con il cuore spezzato – dice addio al suo amato. Proprio mentre Robert sta per partire, però, André gli fa una richiesta urgente…

Max ed Erik discutono della carriera di Gerry nel golf, finendo per turbare il ragazzo. Nel tentativo di sedare la guerra tra il fratello e l’amico, Gerry pende una decisione inaspettata…

Constanze è inquieta perché vede che Florian è sempre più sfuggente. Quando lui le chiede un incontro per parlare, la ragazza intuisce dunque che il suo amato vuole lasciarla e prende una decisione spontanea…