Tempesta d’amore, anticipazioni dall’11 al 17 settembre 2022

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 11 a sabato 17 settembre 2022

Michael è preoccupato che il suo aiuto a Florian possa avere ripercussioni sulla sua carriera. Poco dopo il medico incontra Rosalie, alle prese con il maialino Chantal: una scena che gli fa tornare il buonumore! A quel punto la Engel gli chiede ancora una volta un incontro chiarificatore…

Robert e Cornelia decidono di lasciarsi, seppur con il cuore spezzato. Mentre la donna si trasferisce dai Sonnbichler, Ariane convince Robert che Werner è responsabile della fine del suo amore con la Holle. E così il giovane Saalfeld prende una decisione inaspettata…

Gerry chiede a Erik di aiutarlo a superare l’esame di teoria per essere ammesso al torneo di golf. Vogt accetta, ma ben presto si rende conto che il suo compito è più difficile del previsto: Gerry mette in discussione ogni regola del golf invece di impararla a memoria!

Florian teme che Michael possa perdere la sua licenza medica a causa sua. Con suo grande sollievo, però, Constanze accetta di rappresentare il medico pro bono in tribunale, se il caso si dovesse arrivare ad un processo.

Maja e Florian trascorrono il pomeriggio insieme in montagna e non fanno altro che pensare l’una all’altro. Capendo di non poter smettere di amare la von Thalheim, il guardacaccia decide di dichiararsi. Quando si presenta da lei, però, incontra Hannes…

Michael non concede a Rosalie nemmeno la possibilità di parlare e così lei si vendica organizzando un appuntamento con Christoph a base di ostriche e champagne! La serata, però, si conclude in modo diverso dal previsto…

Robert dà le dimissioni e si prepara a lasciare il Fürstenhof. Quando Ariane lo scopre, tenta in ogni modo di convincere Saalfeld a restare, ma lui le dice chiaramente di non poter sopportare la vicinanza di Cornelia. E così la Kalenberg fa a quest’ultima una proposta…

Hannes intima a Florian di stare lontano da Maja e così il guardacaccia si trova combattuto tra l’amore per la ragazza e la lealtà nei confronti di Fröhlich, che ha perso tutto pur di salvargli la vita. Cosa prevarrà?