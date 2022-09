Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la decisione di FLORIAN

Da quando ha scoperto di avere una malattia mortale, Florian Vogt (Arne Löber) è stato costretto a reprimere i propri sentimenti. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, per il coraggioso guardacaccia è finalmente arrivato il momento di tornare a vivere… e amare! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian guarisce!

Per tutti è da tempo chiaro che i sentimenti tra Florian e Maja (Christina Arends) non si sono mai spenti, eppure sono ormai mesi che i due protagonisti non stanno insieme. Se inizialmente a separarli erano stati i problemi tra le rispettive famiglie, poi sono intervenuti altri fattori: la relazione della von Thalheim con Hannes (Pablo Konrad) e la scoperta da parte del giovane Vogt di avere una malattia mortale.

Determinato ad impedire che la sua amata rinunci alla propria felicità per stare al fianco di un malato terminale, Florian ha dunque preso le distanze da Maja, anche quando quest’ultima ha lasciato Hannes per amor suo. Pur di allontanare la ragazza, il guardacaccia è arrivato a iniziare una relazione con la sorellastra di lei: Constanze (Sophia Schiller). Nemmeno questo, però, è bastato…

Più innamorata che mai del suo Florian, Maja ha infatti fatto l’impossibile pur di salvare la vita a quest’ultimo. Ed è stato infatti proprio grazie a lei che il ragazzo è riuscito a ottenere il medicinale che gli ha salvato la vita. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian decide di dichiararsi a Maja

Inutile dire che Maja sarà al settimo cielo per la gioia per la miracolosa guarigione di Florian e abbraccerà di getto quest’ultimo. A quel punto per entrambi torneranno a divampare quei vecchi sentimenti mai davvero scomparsi, ma non per questi i due ragazzi vi si abbandoneranno. Benché nata come finzione, la relazione di Vogt con Constanze è infatti nel frattempo diventata seria.

Florian si prenderà dunque del tempo per fare chiarezza nel proprio cuore, ma gli basterà trascorrere un pomeriggio in compagnia di Maja perché tutti i suoi dubbi svaniscano: è la von Thalheim la donna della sua vita!

E così, ormai consapevole di voler passare ogni giorno della propria esistenza insieme alla sua amata, il guardacaccia si presenterà dunque da quest’ultima con l’intento di dichiararsi. Lo attende, però, una sorpresa…