Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: nuova carriera per GERRY

Da quando è arrivato al Fürstenhof, Gerry Richter (Johannes Hut) ha avuto un’evoluzione incredibile. E nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per lui è in arrivo una vera e propria rivoluzione destinata a segnare non solo la sua vita ma anche quella dei suoi cari. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik scopre che Gerry è un talento naturale a golf

Quando qualche settimana fa Gerry ha fatto la sua comparsa al Fürstenhof, era “solo” il fratello maggiore di Max (Stefan Hartmann), sempre vissuto in una bolla protettiva a causa del suo deficit cognitivo. Da allora, però, le cose sono cambiate…

Finalmente uscito dalla gabbia dorata in cui sua madre lo teneva, il ragazzo ha infatti iniziato ad affrontare la vita vera, facendo amici e trovando un lavoro. Ed è stato proprio durante le sue mansioni di giardiniere che il giovane Richter ha scoperto di avere un talento inaspettato…

Vedendolo provare qualche colpo a golf, Erik (Sven Waasner) si è infatti accorto dell’incredibile facilità con cui Gerry riesce ad imbucare le palline, intuendo che si tratta di un talento naturale! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max contro la carriera di Gerry

Come sappiamo, Erik ha subito pensato di sfruttare la sua scoperta a proprio vantaggio: diventando manager di Gerry, se quest’ultimo vincesse il prestigioso torneo di golf organizzato al Fürstenhof, potrebbe mettere le mani su parte del ricco premio in denaro. Purtroppo per lui, però, ci sarà chi si opporrà…

Stiamo ovviamente parlando di Max! Complice il timore che Erik si approfitti del fratello e il sospetto che in realtà quest’ultimo non abbia realmente un talento fuori dal comune, il fitness trainer si opporrà infatti ai piani di Vogt. Ed effettivamente i fatti sembreranno dargli ragione: quando chiederà al fratello di mostrargli le sue capacità, Gerry fallirà infatti un tiro semplicissimo. Erik, però, non si arrenderà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner lancia Gerry nel golf

Capendo che il ragazzo è stato semplicemente distratto dalla presenza di Shirin, Erik insisterà infatti nel volergli fare intraprendere la carriera di golfista, partendo dalla teoria. Un’impresa che si rivelerà più difficile del previsto: invece che limitarsi a imparare le regole del gioco, Gerry le metterà infatti in discussione una per una!

Mentre Erik continuerà con i suoi sforzi, Max – sempre più preoccupato – deciderà di chiedere un parere ad un vero esperto del settore: Werner (Dirk Galuba). Ebbene, quando l’anziano albergatore vedrà Gerry in campo, non avrà dubbi: il suo è un talento naturale davvero fuori dal comune!

Il risultato? Non solo Max si ricrederà, ma deciderà di occuparsi lui stesso della carriera del fratello, estromettendo Erik. E così tra i due aspiranti “agenti” sarà guerra…