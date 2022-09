Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la difficile decisione di GERRY

Gli scontri tra i fratelli Richter non sono certo una novità e non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Hut) scoppierà l’ennesima lite. Questa volta, però, le motivazioni saranno assolutamente inedite e porteranno Gerry a prendere una decisione sofferta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max scopre che Gerry ha talento a golf

Fin da bambino, Max ha visto in Gerry un peso: a causa del suo deficit cognitivo, il ragazzo ha infatti sempre avuto bisogno di attenzioni particolari, spesso a discapito di Max stesso. Ben presto, però, quest’ultimo si renderà conto che il fratello non è così “inutile” come pensava…

Come sappiamo, da qualche giorno Erik (Sven Waasner) ha scoperto che Gerry ha un talento naturale per uno sport estremamente remunerativo: il golf. Pensando di aver trovato la sua gallina dalle uova d’oro, Vogt si è dunque proposto come manager del giovanotto nella speranza di poter mettere le mani su parte dei suoi futuri guadagni. Peccato solo che Max non ne voglia sapere…

Convinto che il fratello non abbia nessun talento particolare, il fitness trainer ostacolerà infatti i piani di Erik. Poco dopo, però, per lui arriverà il momento di ricredersi: Werner (Dirk Galuba) – noto esperto di golf – confermerà infatti che Gerry è un talento naturale davvero fuori dal comune!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry rinuncia al golf

Inutile dire che Max resterà spiazzato dalla dichiarazione del vecchio Saalfeld, ma la vera sorpresa per lui sarà un’altra: il talento del consanguineo potrebbe farlo diventare ricco! Il risultato? Non solo Max non ostacolerà più la carriera nel golf di Gerry, ma deciderà di diventare lui il manager di quest’ultimo, estromettendo così Erik.

Inutile dire che quest’ultimo non resterà a guardare mentre il fitness trainer gli soffia quello che potrebbe essere “l’affare” della vita e così tra i due scoppierà una violenta lite. Lite che manderà in crisi Gerry…

Vedendo due delle persone a lui più care litigare a causa sua, il ragazzo prenderà infatti una decisione sofferta: lasciare il golf! Riusciranno Max e Erik a convincerlo a tornare sui suoi passi?