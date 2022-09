Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la grande occasione di ANDRÉ

Per André Konopka (Joachim Lätsch) non c’è nulla che conti più della sua cucina e, ovviamente, della fama! Quando però nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per lui arriverà l’occasione di conquistarsi la seconda stella, qualcuno gli rovinerà i piani… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André vuole la seconda stella

Chef di grandissimo talento (e altrettanto ego), André è da anni il re indiscusso della cucina del Fürstenhof. Un incarico che gli ha permesso di affermarsi nel panorama internazionale e di ottenere uno dei più grandi riconoscimenti per uno chef: la stella! Peccato solo che non fosse del tutto meritata…

La storia risale ormai a qualche anno fa, quando un valutatore di ristoranti si presentò al Fürstenhof per decidere se la cucina di Konopka avesse raggiunto un livello tale da meritare una stella. Ebbene, effettivamente tutto andò per il meglio tanto che lo chef fu insignito dell’ambito riconoscimento. Peccato solo che poco dopo si scoprì che non fu André a cucinare per il critico gastronomico… bensì Hildegard (Antje Hagen)!

Da allora André ha un pensiero fisso: ottenere una seconda stella dimostrando finalmente a tutti di essere un cuoco eccezionale. E ben presto per lui si presenterà l’occasione del riscatto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry rovina il piatto di André

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore giungerà infatti al Fürstenhof un critico gastronomico incaricato di decidere se concedere ad André la tanto desiderata seconda stella. Inutile dire che lo chef sarà fuori di sé dall’entusiasmo e sarà determinato a non lasciarsi sfuggire la sua grande occasione.

Determinato a fare colpo sul valutatore, Konopka chiederà addirittura a Robert (Lorenzo Patané) di rimandare la sua partenza per aiutarlo in cucina. Un piacere che il giovane Saalfeld gli farà volentieri. E così, grazie anche all’aiuto del nipote, André riuscirà a mettere insieme un menù eccellente. Sul più bello, però, accadrà qualcosa di inaspettato che rischierà di rovinare tutto…

Quando André servirà all’esaminatore una raffinata zuppa sulla terrazza del Fürstenhof, una pallina da golf tirata accidentalmente da Gerry (Johannes Hut) centrerà in pieno il piatto distruggendo la creazione dello chef! Il giovane Richter avrà dunque vanificato gli sforzi del povero cuoco?