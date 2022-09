Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il ricatto di HANNES

Un triangolo che sembrava ormai concluso sta per riesplodere. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, a settimane di distanza dalla decisione di Maja von Thalheim (Christina Arends) di lasciare Hannes Fröhlich (Pablo Konrad), quest’ultimo tenterà infatti un ultimo disperato tentativo di riconquistarla. E per farlo non esiterà a mettere Florian Vogt (Arne Löber) di fronte ad un ricatto morale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian vuole tornare insieme a Maja

La storia d’amore di Maja e Florian è stata travagliata fin dall’inizio. Benché innamoratissimi, i due protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore hanno infatti dovuto fare i conti con l’odio che separa le rispettive famiglie. Odio che, alla fine, ha finito per dividere anche loro.

Non vedendo un futuro insieme al guardacaccia, la von Thalheim ha così iniziato una relazione con il suo fidanzato di gioventù – Hannes – ma non per questo ha smesso di amare Florian. E così, quando quest’ultimo ha scoperto di essere vicino alla morte, Maja ha presto capito di voler tornare insieme all’uomo che ama.

Il resto è storia recente: per timore di far soffrire inutilmente la ragazza, Vogt l’ha a lungo respinta, iniziando invece una storia con la sua sorellastra: Constanze (Sophia Schiller). Quando però per lui arriverà un’inaspettata guarigione, a Florian sarà presto chiaro di non volere più aspettare: vuole tornare insieme alla sua Maja!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hannes fa una richiesta a Florian

Deciso a non perdere un istante di più, il guardacaccia si presenterà dunque a casa della sua amata con l’intento di dichiarare a quest’ultima il suo amore e chiederle di ricominciare la loro storia da dove si era interrotta. Purtroppo, però, non riuscirà a parlare con la ragazza…

Come sappiamo, da qualche giorno Maja sta infatti ospitando Hannes, che ha perso tutto ciò che possiede proprio per finanziare le cure di Florian. Un gesto da lui fatto principalmente per amore nei confronti dell’ex fidanzata. Non c’è dunque da stupirsi se la von Thalheim lo abbia voluto aiutare… peccato solo che così facendo abbia riacceso le speranze del suo ex!

Ebbene, quando Hannes scoprirà le intenzioni di Florian, andrà nel panico: se Vogt si dichiarasse, lui perderebbe Maja per sempre! E così Fröhlich non esiterà a mettere il rivale di fronte ad un vero e proprio ricatto morale: dal momento che Hannes ha perso tutto per salvare la vita a Florian, quest’ultimo gli deve “lasciare” Maja!

Inutile dire che Vogt resterà sconcertato dalle parole di Fröhlich e dirà chiaramente che sta alla von Thalheim prendere una decisione. Hannes, però, non sarà disposto a correre il rischio che la sua amata scelga il rivale e così proporrà a quest’ultimo un patto…