Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la proposta shock di ROBERT

Amore e disperazione possono portare a compiere delle follie. Lo sa bene Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore farà alla donna che ama una proposta a dir poco scioccante… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vuole cacciare Cornelia

Ancora una volta gli intrighi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) hanno colpito nel segno, ma questa volta si è trattato di un colpo particolarmente doloroso per le vittime. Determinata a separare Robert da Cornelia (Deborah Müller), la perfida dark lady ha infatti fatto in modo che questi ultimi credessero di essere fratello e sorella, distruggendo le loro vite.

Ignari del fatto che il test del DNA da loro effettuato sia stato manipolato dalla Kalenberg, Saalfeld e la Holle non vedranno infatti altra soluzione se non mettere immediatamente fine alla loro relazione e provare a tenere le distanze. Un’impresa che si rivelerà più difficile del previsto…

Essere costretto a lavorare a stretto contatto con la “sorellastra” sarà una sofferenza insopportabile per Robert, che deciderà dunque di dare le dimissioni e lasciare il Fürstenhof il prima possibile. Quando Ariane lo scoprirà, però, passerà al “contrattacco”: proverà a convincere Cornelia ad andarsene lei stessa in modo da permettere al “fratellastro” di restare vicino alla propria famiglia. La Holle accetterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert propone a Cornelia di fuggire

Ebbene, Cornelia sarà tentata di accettare la proposta di Ariane, ma Werner (Dirk Galuba) la incoraggerà a restare facendo leva sul loro presunto legame di sangue: hanno da poco scoperto di essere padre e figlia e devono recuperare il tempo perso.

Colpita dall’appello dell’anziano albergatore, la Holle deciderà dunque di restare, andando però così incontro ad una sofferenza incontenibile ogni volta che incontrerà Robert. Nel tentativo di distrarsi, la donna andrà dunque a fare un giro in moto, finendo però per imbattersi proprio nel suo ex.

Sarà in questa occasione che Robert avrà improvvisamente un’idea folle: fuggire insieme alla sua amata per andare lontano da tutto e tutti, in modo da potersi rifare una vita dove nessuno sa che sono fratelli! Cornelia accetterà?