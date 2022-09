Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: momento della verità per ROBERT e CORNELIA

Il momento della verità sta per arrivare! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller) riceveranno infatti i risultati dell’esame genetico che determinerà se sono fratello e sorella! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert e Cornelia fanno il test del DNA

Quando qualche settimana fa Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha deciso di conquistare Robert con l’obiettivo di sposarlo per poi poter mettere le mani sul Fürstenhof, vi avevamo anticipato che si sarebbe trattato di un momento di svolta per le vite di tutti i personaggi coinvolti.

Innamoratasi a sorpresa dell’albergatore, ora la dark lady è infatti pronta a tutto pur di strappare quest’ultimo a Cornelia. E così, dopo aver scoperto che in passato Werner (Dirk Galuba) ebbe una relazione con la madre della Holle, Ariane ha fatto ritrovare una lettera da cui sembra evincersi che Cornelia è figlia biologica del vecchio Saalfeld. Un’ipotesi che – se confermata – renderebbe il rapporto tra la donna e Robert incestuoso!

Determinati a scoprire la verità, i due innamorati hanno dunque deciso di effettuare un test del DNA per fugare ogni dubbio su una loro eventuale parentela. Ancora una volta, però, Ariane li ha preceduti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert e Cornelia credono di essere fratelli

La dark lady è infatti riuscita a sostituire di nascosto i campioni generici di Robert e Cornelia prima che venissero inviati al laboratorio incaricato di effettuare l’esame. Ignari di tutto, Saalfeld e la Holle si prepareranno ad una lunga ed estenuante attesa, che metterà a dura prova la loro resistenza…

Benché determinati a mantenere le distanze fino a che non è stata chiarita la loro eventuale parentela, i due proveranno anche a non disperare e mantenere la speranza di un futuro insieme. Non a caso Robert deciderà di gettare via la fede simbolo del suo matrimonio con Eva (Uta Kargel) e poi di firmare i documenti che sanciscono il divorzio dall’ex moglie. In questo modo Saalfeld vorrà “liberarsi” simbolicamente e giuridicamente per Cornelia.

Il suo futuro con la donna che ama, però, rischierà di non concretizzarsi mai…

Mentre i due innamorati sogneranno una nuova vita insieme, Werner riceverà infatti la tanto attesa busta con il responso dal laboratorio. Busta che consegnerà direttamente ai due diretti interessati senza prima aprirla. E, come prevedibile, non ci saranno buone notizie…

Grazie alla manipolazione di Ariane, l’esame del DNA darà infatti un responso drammatico: Robert e Cornelia sono fratellastri! E a quel punto per loro tutto cambierà. Come reagiranno i due innamorati di fronte a questa scoperta sconvolgente?