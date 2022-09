Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: triangolo tra CHRISTOPH, ALEXANDRA e MARKUS

Sta per entrare nel vivo in Germania una delle storyline più appassionanti della diciottesima stagione di Tempesta d’amore . Nelle prossime puntate tedesche della soap, infatti, amore e sete di potere si intrecceranno dando vita ad un appassionante triangolo amoroso col al centro Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Christoph si dichiara ad Alexandra

Da ormai due anni Christoph deve difendersi dai ripetuti attacchi di Ariane (Viola Wedekind), la cui sete di vendetta nei confronti dell’albergatore sembra implacabile. Non c’è dunque da stupirsi se, quando verrà condannata all’ergastolo, la Kalenberg cercherà una sorta di “erede” per portare avanti la sua vendetta…

Ebbene, come vi abbiamo anticipato, la “prescelta” sarà Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer), ex fidanzata di Christoph da cui fu lasciata per la ricchissima Xenia (Elke Winkens). Folle di rabbia e dolore, all’epoca Alexandra si rifece una vita sposando Markus (Timo Ben Schöfer), con cui mise velocemente su famiglia e fondò una società. Ciononostante, la donna non ha mai davvero dimenticato Christoph…

E così, quando Ariane le offrirà le sue azioni del Fürstenhof, Alexandra vi vedrà l’opportunità di colpire il suo ex. Peccato solo che, quando se lo troverà davanti, si renderà conto che l’uomo le è tutt’altro che indifferente nonostante quanto accaduto tra loro. E lo stesso varrà per lui…

Determinato a riconquistare Alexandra, Christoph prima si scuserà per il proprio comportamento in passato e poi partirà all’attacco, dichiarando alla donna tutto il proprio amore e chiedendole una seconda chance. Lei accetterà?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Markus scopre la tresca di Christoph e Alexandra

Sconvolta dai suoi stessi sentimenti, la Schwarzbach prenderà le distanze da Saalfeld, dichiarandosi non interessata a una relazione con lui in quanto felicemente sposata. Ebbene, l’albergatore non solo non si lascerà scoraggiare, ma inviterà addirittura Alexandra a fare una vacanza insieme. Prima che lei possa fare chiarezza nel proprio cuore, però, al Fürstenhof comparirà niente altri che suo marito Markus! E ora?

Ebbene, se Alexandra cercherà di mascherare davanti al coniuge il caos sentimentale che sta affrontando, Christoph avrà invece una reazione inaspettata: rivedendo il suo vecchio amico, si sentirà in dovere di rinunciare alla donna che ama in nome della loro amicizia. I suoi buoni propositi, però, dureranno poco…

Quando scoprirà che Markus e Alexandra si misero insieme subito dopo la sua rottura con la donna, infatti, Christoph non si farà più nessuno scrupolo e deciderà di riconquistare la Schwarzbach a qualunque costo. A sua insaputa, però, Markus ha già capito tutto!

Dopo aver scoperto sul telefono della moglie dei messaggi con Christoph, l’uomo affronterà infatti Alexandra, che finirà per confessargli il bacio con Saalfeld. Ebbene, inizialmente Markus ordinerà alla coniuge di tenersi alla larga dall’albergatore, ma poi cambierà idea: Alexandra potrebbe infatti essere la sua arma più potente per manipolare Christoph!

(Puntate 3894-3905, in onda in Germania dal 16 settembre al 4 ottobre 2022)