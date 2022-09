Tempesta d’amore, casting news: arriva ELENI, figlia di Alexandra (e Christoph?)

Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: l’arrivo di ELENI SCHWARZBACH

Continuano le novità sul fronte casting! Dopo l’annuncio del ritorno di Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar), è stato infatti da pochissimo annunciato un nuovo personaggio destinato a entrare nel cast della diciottesima stagione di Tempesta d’amore. Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Eleni arriva al Fürstenhof

Dopo i Saalfeld ed i von Thalheim, una nuova famiglia dominerà la scena nella prossima stagione di Tempesta d’amore: gli Schwarzbach! Poco prima della sua uscita di scena Ariane (Viola Wedekind) cederà infatti le sue azioni del Fürstenhof ad una società di proprietà di due personaggi che ben conoscono Christoph Saalfeld (Dieter Bach): Alexandra (Daniela Kiefer) e Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer).

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Alexandra fu a lungo fidanzata con Christoph, che la lasciò improvvisamente per sposare la ricchissima Xenia. Ferita e umiliata, la donna trovò consolazione tra le braccia di Markus, un caro amico di Christoph da sempre innamorato di lei. Ebbene, non solo i due si sposarono, ma poco dopo arrivò una bambina: Eleni.

Da allora l’idillio della famiglia Schwarzbach non fu mai turbato… almeno fino ad ora! Quando Alexandra e Christoph si incontreranno nuovamente, infatti, tra loro riesploderanno i vecchi sentimenti. Tra i due ex amanti e Markus prenderà dunque forma un triangolo amoroso dalle conseguenze imprevedibili… e sarà proprio allora che Eleni comparirà improvvisamente al Fürstenhof!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Eleni è la figlia di Christoph?

Cresciuta con addosso il peso delle grandi aspettative nei suoi confronti, la ragazza non ha mai voluto deludere i genitori ed ha dunque accettato di studiare economia con l’idea di guidare poi un giorno la societù di famiglia.

Una volta terminati gli studi ed essersi dedicata ad un progetto umanitario in Namibia, Eleni giungerà dunque al Fürstenhof per compiere il suo destino e prendere in mano l’azienda. Sarà però in queste circostanze che aprirà finalmente gli occhi sui genitori: non sono le persone di buon cuore che pensava, bensì degli spietati uomini d’affari!

E non è finita qui! Le anticipazioni ufficiali lasciano infatti intendere che Alexandra potesse essere già incinta quando iniziò una relazione con Markus: se ciò fosse confermato, Eleni sarebbe dunque biologicamente figlia di Christoph! Un’eventualità che cambierebbe tutte le carte in tavola…

Tempesta d’amore, casting news: Dorothée Neff interpreta Elena Schwarzbach

Il personaggio di Elena Schwarzbach verrà interpretato da Dorothée Neff, attrice tedesca classe 1988 davvero poliedrica. Prima di dedicarsi alla carriera di attrice, infatti, si è formata nel campo della musica e della psicologia in Germania e nel Regno Unito. Nonostante la giovane età, la giovane interprete ha già preso parte a numerose produzioni televisive e teatrali, ma lavora anche come cantante e copywriter.

L’ingresso in scena di Dorothée Neff a Tempesta d’amore nei panni di Elena Schwarzbach è previsto per la puntata 3910, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 11 ottobre. E tutto lascia intendere che questo personaggio ci farà compagnia per molto tempo. Chiudiamo con le parole della stessa attrice sul suo personaggio: