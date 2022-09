Terra amara, anticipazioni dal 12 al 16 settembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 12 a venerdì 16 settembre 2022

Hunkar costringe Sermin a chiedere scusa a Gulten: non è stata lei a rubare i gioielli. Veli è convocato al cospetto di Akif il cieco. Hunkar vorrebbe portare Saniye dal ginecologo, ma lei – che ha mentito sulla sua gravidanza – è costretta a fingere di essersi sbagliata. Yilmaz, nel giorno del compleanno di Zuleyha, si immerge in tristi ricordi, mentre lei festeggia con Demir, che le regala una macchina rossa.

Quando Demir viene eletto Presidente della Camera dell’Industria, non senza sospetti di frode, Fekeli invita il figlio a non scoraggiarsi e a combattere per la vittoria finale. In ospedale, Sabahattin viene a sapere che Gaffur è stato sorpreso a tentare di soffocare Yilmaz con un cuscino e, immaginando che Demir sia il mandante, lo affronta. Le conseguenze sono scontate: Demir licenzia Gaffur e Saniye e li caccia dalla tenuta. Ma i due, forti di alcuni risparmi, cercano di godersi questo tempo libero come se fosse una vacanza. Gaffur vizia Saniye e le comunica il suo desiderio di aprire un’attività tutta sua.

Spoiler Terra Amara: Zuleyha racconta a Sermin di voler fuggire con suo figlio

Yilmaz affronta la sconfitta politica nei confronti di Demir, che viene eletto presidente della Camera dell’industria con un solo voto di differenza; intanto, alla villa, Hunkar avvisa Sermin della morte di Veli. Zuleyha nota la disperazione di Sermin, la quale si trova costretta a rivelarle di aver avuto una relazione con l’uomo, da cui però è stata truffata. Gaffur e Saniye si trovano in grosse difficoltà dopo aver perso tutti i loro soldi a causa di un borseggiatore. Saranno costretti a cercare rifugio a casa di Suna, la zia di Gaffur. Saniye però non sopporta più la situazione e lancia un ultimatum al marito: se non riuscirà a convincere la famiglia Yaman a farli tornare a vivere nella villa, lo lascerà. Ciò porterà Gaffur ad agire disperatamente, arrivando addirittura a minacciare Hunkar.

Mentre Zuleyha e Sermin fanno un giro in macchina, l’auto va in panne e Yilmaz la ripara. Sermin racconterà i fatti a Hunkar modificandoli in modo tale da farle dubitare della fedeltà di Zuleyha a Demir. Zuleyha non sopporta più il comportamento del marito, che la ritiene un semplice oggetto da sfoggiare. Gaffur e Saniye fanno ritorno alla villa, ma al momento, Demir non lo sa. Zuleyha, però, sa che Gulten non ha mai spedito le sue lettere ad Yilmaz quando era in carcere, quindi la ripudia come amica.

Yilmaz programma un viaggio d’affari ad Istanbul e Zuleyha racconta a Sermin di voler scappare con suo figlio a Istanbul. Sermin lo racconta subito a Demir, che corre con Hunkar in aeroporto e lì vedono Yilmaz all’imbarco. Zuleyha, però, non c’è. È a casa di Nihal e Cengo. La sua finta fuga è solo un modo per testare quanta fiducia la sua famiglia nutre per lei. Fekeli partecipa alla cena per la raccolta fondi dell’associazione di Hunkar, dove viene messo all’asta un cuscino ricamato a mano da Zuleyha. Yilmaz, a sorpresa, fa una grossa offerta di denaro per aggiudicarselo. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.