Terra amara, anticipazioni 16 settembre 2022: Zuleyha non sopporta più Demir e ripudia Gulten

Trama puntata n. 54 di Terra amara di venerdì 16 settembre 2022

Con questa puntata, la programmazione si interrompe e riprenderà al termine di Una vita. Zuleyha e Sermin stanno facendo un giro in macchina, ma l’automobile va in panne e Yilmaz riesce a ripararla. Sermin in seguito racconta quanto accaduto a Hunkar, ma lo fa in modo tale da farle venire dei dubbi sulla fedeltà di Zuleyha a Demir.

Zuleyha intanto non sopporta più il comportamento di Demir, che sembra considerarla un oggetto da esibire. Gaffur e Saniye tornano alla villa, ma ancora Demir non lo sa. A Zuleyha è ormai chiaro che Gulten non ha mai spedito le sue lettere a Yilmaz quando era in prigione, quindi decide di ripudiarla come amica. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.