Terra amara, anticipazioni 2 settembre 2022: Zuleyha e Demir si rivedono, Demir geloso

Trama puntata n. 45 di Terra amara di venerdì 2 settembre 2022

Fekeli dice a Hunkar che lei non sa tutta la verità. Zuleyha e Demir si recano ad una festa di fidanzamento e lì trovano Yilmaz, che lei pensava essere morto. Tra i due nulla è finito e Demir se ne accorge, tanto da non farsi mancare una scenata di gelosia nei confronti di Zuleyha, che lui sospetta ami ancora Yilmaz.

Gaffur fugge dall’esilio inscenato per coprire Gulten, che intanto è andata al servizio di Yilmaz e Fekeli. Hunkar e Fekeli si incontrano per parlare di un’eventuale una tregua fra i due figli, ma Demir non sembra intenzionato e ne parla con Cengaver. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.